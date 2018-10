Coaching mediante relatos almerienses

La ficha 'Relatos para avanzar' Rubén Martínez y Agustín Galiana.Círculo Rojo, 2018

Hace unos meses, conocí a un profesor de literatura, Rubén Martínez, quien amablemente me invitó a la presentación de un libro que había escrito de coaching empresarial junto con el especialista Agustín Galiana. La motivación personal y empresarial siempre me ha llamado algo la atención y desde el típico ¿Quién se ha comido mi queso? de Spencer Johnson al celebrado "La brújula de Shackleton" de Jesús Alcoba, hay muchos títulos realmente interesantes en esta línea.

Relatos para avanzar me sorprendió, no tanto por su contenido, sino por la forma de exponerlo, mediante una narración al uso donde se cuenta una historia. Realmente toda la arquitectura que sustenta el libro se basa en el concepto de Storytelling (el arte de narrar, de contar una historia, lo que equivaldría al cuentacuentos, si ese término no tuviera un cierto aire despreciativo), ya que la historia principal se organiza desde la narración de diversos cuentos extraídos principalmente de El conde Lucanor de Don Juan Manuel, Príncipe de Villena, escrito en el siglo XIV. Pero si esta fórmula ya de por sí es interesante, la historia base se estructura en capítulos y cada uno de ellos se desarrolla en una localización de nuestra geografía provincial. Así en la novela aparecen el Paseo marítimo, Serón, El desierto de Tabernas, San Juan de los Terreros, Cabo de Gata, el casco histórico o la propia Universidad. Este tipo de narrativa, que se ha denominado "novelas terapéuticas", desarrolla su contenido a partir de tramas entretenidas y utiliza ese recurso de la ficción mediante mensajes más o menos subliminales para motivar el crecimiento personal o empresarial. En esta línea, probablemente una de las novelas más conocida sea "Tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una", de Raphaële Giordano.

En Relatos para avanzar, un empresario de una industria hortofrutícola del poniente se ve inmerso en problemas empresariales y personales y acude a una especialista en coaching para que le ayude a encontrar las mejores soluciones. Y esta le cita cada mes en un escenario diferente de la geografía almeriense, dedicándole cada capítulo a entresacar un aspecto concreto del desarrollo personal o profesional. Y en cada sitio una serie de cuentos sirven de pretexto para analizar esa etapa. Al final de cada uno se sistematiza un plan de acción con las áreas concretas a trabajar ese mes, y las tareas correspondientes.

Contar y escuchar historias, ha sido la clave del desarrollo de la cultura de la humanidad, desde el fuego de las cavernas, la lumbre en el hogar medieval, el cine y la televisión del siglo XX o los tweets de las redes sociales. En el fondo son historias que actúan como linternas que arrojan luz para alumbrar el camino que seguimos cada uno de nosotros. Y el libro, además de actuar como un texto de autoayuda reivindica con énfasis el contar y escuchar historias.

Cuando cuentas (o lees) con emoción una historia, cuando escuchas con atención un cuento siempre queda un poso en nuestra conciencia que probablemente nos ayude a tomar mejores decisiones en los momentos cambiantes de nuestra vida.