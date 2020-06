Comienza el rodaje de ‘Operating Naked: a black bag job’ en California que luego llegará a Almería

El tan esperado thriller de espionaje, que rodará en Estados Unidos y España, Operating Naked: a black bag job comenzó a filmarse en Napa Valley en California, el pasado lunes 22 de junio.

Este thriller de espionaje se desarrolla en la década de 1990 y se basa en la historia de la vida real de un espía estadounidense que trabajó en España durante ese tiempo. El manuscrito original fue escrito por el escritor de espionaje, Jon Augustine, quien trabajó como escritor en el famoso drama de espionaje de televisión Burn Notice.

La adaptación del manuscrito a una serie de televisión con mucha tensión fue idea del productor, Pat Andrew de Wanda-Halcyon Television, quien ganó una guerra de ofertas por los derechos del manuscrito. Pat Andrew, ex ejecutivo de Aaron Spelling y ex asistente del ícono de Hollywood, Sydne y Korshak, fue recientemente nombrado uno de los diez mejores productores a los que seguir la pista en 2020. El escritor Augustine y Andrew han colaborado juntos varias veces en drama de ficción y no ficción.

La producción está siendo producida por Wanda Halcyon Television junto con Memphis Writers dirigida por el ex ejecutivo de la BBC, Sutish Sharma y el inversor asiático de Hollywood, Pegasus Ventures.

Laura Beltrán Jiménez, Gerente de Comunicaciones de Wanda-Halcyon Television, declaró que la producción también se filmará en Ronda y Almería en la primera semana de agosto y que el casting para actores españoles se llevará a cabo en las próximas semanas en coordinación con la asesora de medios españoles, Hormiguea. Las audiciones se llevarán a cabo en Almería.

Los anuncios sobre los detalles de la audición en España se darán a conocer el lunes 29 de junio. Sin duda, una gran noticia para el mundo del cine en Almería la llegada de esta nueva grabación a esta tierra.