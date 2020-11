Comienza la votación para elegir el Premio RTVE al mejor corto iberoamericano de FICAL

La XIX edición del Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebra del 14 al 21 de Noviembre, ha abierto el proceso de selección de uno de sus premios. Se trata del premio al mejor cortometraje iberoamericano que entrega RTVE en el marco de FICAL: 1.900 euros + un trofeo. Además, el cortometraje ganador se emitirá en la web RTVE.es y en los canales de la Corporación RTVE.

Esta semana se ha abierto el proceso de votación en la web www.rtve.es/fical para que sean los usuarios e internautas los encargados de decidir por votación cuál es el mejor trabajo de cortometraje iberoamericano. Se podrá votar hasta el próximo día 9 de noviembre.

El premio especial de RTVE al mejor cortometraje iberoamericano se entregará durante la gala de clausura del XIX Festival Internacional de Cine de Almería en el Auditorio Maestro Padilla.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y el director del Festival, Enrique Iznaola, han animado al público de FICAL a participar en este premio ‘interactivo’ que da la voz al público para elegir el mejor trabajo. Del mismo modo, han agradecido a RTVE la oportunidad que supone contar con la corporación como medio oficial y con su web como la plataforma de promoción de este premio y del Festival referente a nivel mundial por su apuesta por el cine emergente.

El convenio de colaboración entre RTVE y Diputación, que se prolongará hasta el año 2021, tiene un doble objetivo: proyectar la imagen del Festival y reforzar, aún más, el apoyo de la Corporación a la industria cinematográfica nacional.

En esta edición, compiten por este premio un total de 20 trabajos que este año tienen como denominador común que son todo producciones y coproducciones españolas. Los trabajos son A la cara, de Javier Marco; A Veggie Western, de José Carlos Jiménez Revuelta; Alimezher, de Liteo Pedregal; Best Seller, de Max Lemcke; Biografía del cadáver de una mujer, Mabel Lozano; Calladita, de Miguel Faus; Coffee Stories, de Andrés Sánchez Belzunces; Colrun, de Jorge Sarria de Vicente; El agua, de Andrea Dargenio; El Pas de Sant Joan, de Ana Ortiz Bandera; El Puente De Los Niños Traviesos, de Fabián León López; El tamaño de las cosas, de Carlos Felipe Montoya; Ferrotipos, de Nüll García; Hunter, de Claudio Araya; Inocencia, de Paco Sepúlveda; La hoguera, de Carlos Sáiz; Media Hora, de Sebastian Rodríguez; Otra vida, de Óscar de Julián; Señales de realidad, de Concha Alonso Valdivieso y There will be monsters de Carlota Pereda.