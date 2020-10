Concha Velasco regala una lección de interpretación con ‘La habitación de María’

“¡Era tan importante venir a Almería, donde he representado mis últimas obras de teatro y he rodado alguna película de cine!. Espero que hayan disfrutado con esta obra que con tanta ilusión hemos preparado. Y que será la última, pues una ya tiene una edad. Muchas gracias por el recibimiento y vuestra asistencia en estos momentos tan complicados. Gracias por apoyar el teatro”. Concha Velasco, genio y figura, uno de los referentes del cine y el teatro en España, se despidió con estas palabras del público almeriense, después de ofrecer una lección de interpretación con ‘La Habitación de María’, con la que se retira, a sus 80 años, de los escenarios.

El Auditorio Maestro Padilla subió anoche el telón para disfrutar con el teatro de Concha Velasco. Un monólogo en el que representa precisamente a una mujer en el día que cumple 80 años, que en este caso es una afamada escritora, en un drama donde Concha Velasco da rienda suelta a su capacidad para expresar un vaivén de emociones, provocando a lo largo de este viaje tanto la sonrisa como la lágrima.

La Habitación de María está enmarcada en el programa de otoño del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, bajo la producción de Pentación Espectáculos, bajo la dirección de José Carlos Plaza, a partir de un texto de Manuel Martínez Velasco, hijo de Concha Velasco, y producción de Jesús Cimarro.

La obra cuenta la historia de la flamante ganadora del Premio Planeta, que no pudo recoger en persona por la agorafobia que sufre, la cual celebra su aniversario sin ningún tipo de acto público, ni familiar, como viene siendo habitual en los últimos años. Son 43 años en concreto los que Chacón lleva recluida en su domicilio por su condición, la planta 47 de un rascacielos madrileño que ha convertido en su fortaleza y donde todo lo que necesita (comida, ropa, medicamentos...) le es llevado a casa. Esa noche se produce un incendio y todos los inquilinos son obligados a evacuar el inmueble. Pero para Isabel esto es imposible, sencillamente ‘no puede’ salir de casa.

A medida que las llamas van llegando a la azotea, exactamente durante 75 minutos, Isabel tiene que tomar la decisión más importante de su vida afrontando con un inteligente sentido del humor sus miedos, sus fantasmas, y todos los traumas de su vida que le han llevado a esta encrucijada, antes de que sea demasiado tarde...

Es, en el fondo, una reflexión sobre la vida, donde se van acumulando experiencias, no siempre positivas, y se deben tomar decisiones. Pero la respuesta de la condición humana no siempre es la esperada y a veces, como el avestruz, se recluye para no afrontar estos problemas. Sólo escarbando en el origen de los mismos se podrá salir. Es lo que transmite con maestría Concha Velasco en este monólogo en el que va descubriendo las diferentes situaciones que le han llevado a celebrar sola su 80º aniversario.

La puesta en escena muestra un cuidado ático de Madrid donde vive la protagonista en soledad, un aislamiento que sólo interrumpe para hablar por teléfono con un programa de televisión y los bomberos, en divertidos diálogos.

Ha sido una deliciosa hora y media, un privilegio que Almería haya sido seleccionada para la despedida de esta grande del cine y el teatro. Bravo Concha Velasco.