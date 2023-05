Concierto inolvidable de Antonio José en el Auditorio de Roquetas

Roquetas de Mar disfrutó el sábado de un concierto apoteósico de Antonio José. El artista cordobés llegaba con su Tour El Pacto al Teatro Auditorio para deleitar durante hora y media a sus fans y seguidores incondicionales que vivieron con intensidad su actuación, muchos tuvieron la suerte de estar junto al artista, ya que se bajó en varias ocasiones al patio de butacas y otros muchos se pudieron hacer hasta una fotografía.

Antonio José levanta pasiones allá donde actúa. En Roquetas no iba a ser menos, y durante hora y media, Antonio José desgranó sus últimos éxitos y también echo mano de un repertorio, donde sus canciones son conocidas tanto por el público, que en muchas de ellos hicieron de coro del artista.

El arranque del concierto fue con un tema nuevo titulado Hoy no estás sola para continuar con Me olvidé. “Otra vez contigo, Roquetas. Recuerdo que aquí iba a arrancar una gira, y cuatro días antes estando en Barcelona, comenzó la pandemia. Iba a ser una gira hermosa, que nos iba a llevar por todos los puntos de nuestro país y países de Latinoamérica. Poco a poco esto se va remontando y lo que quiero que esta noche disfrutéis aquí conmigo y a celebrar la vida con la música”, dijo

Continuó con canciones como Sin buscarte, para dar paso a dos temas muy conocidos por el público como eran A un milímetro de tí y Contigo. En ese momento parte del público ya se encontraba de pie en sus butacas bailando al son de la música de Antonio José.

Solo dime, otro temazo que el publicó coreó con el artista y Me haces falta fueron los dos temas que ofreció en Roquetas ante un público que se mostraba entregado. Siguió con Te han visto llorar y Me equivocaré y Tu me obligaste. Acompañado del piano hizo Tu boca para luego en acústico cantar El Plan y Por mil razones acompañado de sus músicos. Continuaba con Lo que hará mi boca, Dile y Tengo un corazón.

Acabado el concierto donde Antonio José bajó en varias ocasiones al patio de butacas a saludar a sus fans, a dar abrazos y dejarse hacer fotos, fue el momento de que el griterío de todos pedían más. Por eso, Antonio José no dudó en salir y cantar Hay un mundo y el tema que lo hizo popular siendo un niño titulado Te traigo flores.

Antonio José se mostró feliz de regresar a Roquetas de Mar donde no se cansó de dar las gracias al público que se había dado cita en el Teatro Auditorio de Roquetas. Fue un concierto inolvidable para esos fans que siguen al artista desde sus inicios. Un concierto inolvidable para muchos.