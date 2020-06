Los Conciertos Virtuales de la Banda llegan a su fin con cerca de 20.000 reproducciones

‘Can’t Take My Eyes Off You’, escrito por Bob Crewe y Bob Gaudio y arreglado por Johan de Meij; el ‘Porompompero’ de Manolo Escobar; ‘La Chiclanera’ de Rafael Oropesa, Luis Vega y Antonio Carmona; ‘El Fandanguillo de Almería’ de Gaspar Vivas; los ritmos brasileños de Zequinha De Abreu; ‘El intermedio del baile de Luis Alonso’ de Gerónimo Giménez; ‘Suspiros de España’ de Antonio Álvarez Alonso; y, hoy, ‘Gallop de la Primera Suite para Banda’ de Alfred Reed. Son las ocho composiciones que la Banda Municipal de Música de Almería ha compartido en los últimos ocho sábados, a las 12 del mediodía, a través de los tres canales de redes sociales del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería (Facebook: Cultura Almería, Twitter: @Culturalmeria e Instagram: Culturalmeria).

Un ciclo que bajo el título de ‘Los Conciertos Virtuales de la Banda Municipal de Almería’ ha llegado hoy a su fin, dado que, próximamente, y dado que Almería ya va a entrar en la Fase 3, pronto se podrá volver a disfrutar a la Banda sobre un escenario. El concejal de Cultura, Diego Cruz, pone en valor la iniciativa “que ha permitido que la relación entre nuestra Banda y su público no se pierda durante estas semanas de confinamiento”.

Cruz detalla que “esa fue nuestra intención a la hora de poner en marcha este ciclo y los resultados demuestran que ha sido todo un éxito. Solo en Facebook y a falta de contabilizar los visionados de hoy, se han cosechado más de 12.500 reproducciones en Facebook y más de 4.000 en Instagram. Con el vídeo de hoy se rozarán las 20.000 reproducciones”. A este dato se suma también los comentarios y los ‘likes’. Más de 100 comentarios positivos en las distintas redes sociales y más de 600 reacciones positivas.

El director de la Banda, Alfonso Maribona, explica que “en la última actuación del ciclo, la Banda Municipal pone el broche de oro interpretando el brillantísimo Gallop de la Primera Suite para Banda de uno de los más prestigiosos compositores de este género Sinfónico, el estadounidense Alfred Reed. Muy pronto la Banda Municipal se volverá a reunir con su querido público de la ciudad de Almería”.

Como en todos los conciertos de este ciclo, la producción audiovisual corre a cargo del Profesor de la Banda, José Francisco López y en este caso se complementa con fotos de conciertos de la formación, realizados en los últimos años en distintos formatos y escenarios de la ciudad.