El jueves se celebra la final del X Concurso de Jóvenes Solistas 'Manuel del Águila'

Gran Final del X Concurso de Jóvenes Solistas Manuel del Águila del Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas, una cita que nadie puede perderse ya que la calidad musical está garantizada tras nueve ediciones superándose una a otra.

Participan en la categoría B: Thais Navarro López que interpretará al violonchelo el Allegro Appassionato de C. Saint- Saëns y el primer movimiento del Concertino de J. Klengel y Miguel Ángel Curiel Ubago que interpretará al fagot el Primer movimiento del concierto en Fa de C. M. Weber (allegro ma non troppo), Aires Mediterráneos de Raúl Martín Niñerola (I. Andante rubato).

Por otro lado, los finalistas de la categoría A son Mar Ayala Bernal, que interpretará al piano el primer y segundo movimiento del concierto en Re M de J. Haydn y Luis Lozano Quereda, que interpretará al clarinete, Introducción, tema y variaciones de G. Rossini

Estos cuatro finalistas estarán arropados por la orquesta y banda del Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas bajo la batuta de Francisco Román y ante la mirada del jurado presidido por José Luis Miguel de Miguel e integrado por Manuel Horcas y Andrea Ibero.

Este concurso supone para el alumnado del centro una de las experiencias más estimulantes y motivadoras de todas las que se viven en el Conservatorio ya que el alumnado tiene la oportunidad de mostrar su calidad como músico en forma de solista y como parte de una agrupación orquestal.

El Concurso de Jóvenes Solistas se viene celebrando desde el año 2013. Su objetivo es impulsar el desarrollo artístico de los alumnos y alumnas de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio almeriense, haciendo posible para ellos una experiencia tan atractiva como es tocar como solistas con una orquesta o con una banda.

En este sentido, el nombre de ‘Manuel del Águila’ no es casual, ya que en colaboración con la asociación del mismo nombre se quiere conmemorar y evocar la figura del filántropo almeriense, quien fue adalid de la juventud y de las artes de esta ciudad”.

El Concurso se ha convertido, tras diez años de andadura, en una cita imprescindible de la nutrida agenda musical y formativa del Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas de Almería, centro público con 40 años de trayectoria que, por la profesionalidad y solvencia de sus casi 100 docentes y, gracias a la dedicación y talento de sus más de 1.000 alumnos y alumnas, se constituye en un escaparate de su gran nivel de formación musical.