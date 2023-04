El Teatro Villa de Huércal Overa acoge la exposición ‘Paisajes’ de Ginés Cervantes

El pintor huercalense Ginés Cervantes expone en el Teatro Villa de Huércal-Overa hasta el próximo 27 abril. La muestra Paisajes supone un giro en su pintura que “no ha sido siempre así de colorida, era muy figurativa y se basaba especialmente en el hombre, en lo figurativo. Antes me gustaba mucho pintar hombres y hombres desfavorecidos, mendigos, gente en los bares, me gustaba ese tipo de pintura pero hay como un resurgimiento en estos últimos años hacia una pintura muy alegre, muy fuerte”, detalló Cervantes.

En la exposición se refleja “la alegría de vivir que creo es eterna, yo puedo tener muchos años pero estar alegre, he ido mutando de una pintura oscura y negra hacia una pintura muy colorista. Sin duda también quedan gestos de la anterior, pero he ido mutando hacia una pintura alegre y vivida”.

Una pintura totalmente contraria al libro que Ginés Cervantes también presentó recientemente en el municipio El mar y sus orillas. “Un libro sombrío, que surge como la respuesta de una enfermedad gravísima de un hijo mío en una edad joven. En ese momento yo no podía pintar, mi forma de expresarme siempre había sido la pintura, había escrito mucho pero nunca me había atrevido a publicar. Al no poder expresarme pintando descubro que si puedo hacerlo escribiendo y así se va gestando este libro de poemas que cuenta la historia en la que nos sentíamos la familia con respecto al violento proyecto que nos trajo a la vida con la enfermedad tan grave de mi hijo”.

El mar está tan representado en este libro “como lo entendiera Jorge Manrique, da título al poemario y sus orillas no son otras que los peligros que le acechan al poeta”. Un numeroso grupo de vecinos, entre los que se encontraban la concejal de Educación, María José Viudez, y los ediles Adrián Ramos y Andrés Sánchez, arroparon al pintor en la presentación de su libro y de su muestra.

Ginés Cervantes nació en Huércal-Overa en 1939, estudió Bellas Artes en la Facultad de San Carlos (Valencia). Cuenta con más de cien exposiciones entre individuales y colectivas, tanto en España como en el extranjero, entre las que caben destacar las realizadas en la galería Aunkam, en Osaka (Japón); Museo Nacional Contemporáneo de Grabado, Marbella; Pabellón Mudéjar de Sevilla; Centro de Arte Museo de Almería, etc.

Representó a los pintores almerienses en el Primer Encuentro de Artistas Plásticos Andaluces, Granada. Realizó un mural para el Proyecto Multidisciplinar “Arte en la Calle”, con el pintor Julio Juste y el poeta Luis García Montero. Ha expuesto en ARCO en varias ediciones. Es un artista muy admirado y respetado cuya obra nunca deja indiferente a la persona que la observa.