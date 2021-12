El Conservatorio reúne un cartel de profesores de lujo en la Semana de la Danza

El Conservatorio Profesional de Danza de Almería Kina Jiménez celebra hasta el próximo sábado su Semana de la Danza con un gran plantel de profesores de renombre. El alumnado de las diferentes disciplinas se enriquece de nuevas propuestas, de nuevos aires, nuevas técnicas, nuevos estilos dentro de las distintas disciplinas, de la mano de grandes maestros y maestras que a su vez están en activo dentro del mundo artístico de la danza.

Isabel Guirado, directora del Conservatorio de Danza presentaba ayer el contenido de la Semana de la Danza y se mostraba feliz de celebrar un año más esta actividad, ya que la última vez que se realizó fue en 2019 y ya luego llegó la pandemia.

Lucía Bernardo Suárez es la única profesora que participa en esta Semana de Danza. La danza contemporánea es su especialidad. Lucía Bernardo dejó constancia de estar feliz por estar en Almería en el Conservatorio de Danza. “Estoy impresionada por las tardes porque los chicos y las chicas están respondiendo muy bien. Siento una acogida muy especial”.

Antonio Chamizo que imparte danza clásica es un extremeño que comenzó sus estudios en Fuengirola en Málaga. Con una trayectoria fascinante, Chamizo se mostraba muy feliz de compartir su experiencia en el Centro de Almería. “Desde que hemos llegado siento envidia, porque hemos visto las obras del nuevo Conservatorio, que me parece todo un logro, y creo que es porque las cosas se están haciendo bien”.

Emilio Ochando que imparte danza española dijo sentirse como en su casa. “Estoy disfrutando mucho la Semana, ya que aparte de enseñar quiero que los alumnos disfruten, ese es el objetivo”, dijo. Miguel Heredia en baile flamenco se mostró feliz de participar en la Semana de la Danza. “Yo soy carne de tablao, estoy hecho de la improvisación, siempre teniendo en cuenta el cante y sobre todo también tengo en cuenta la libertad”.

Debido a que se paralizó por la pandemia vuelve a retomar la coreografía Daniel Doña, coreógrafo quien dirige y coreografía el proyecto DanzaAvamza, que tendrá en esta Semana de la Danza su primer encuentro. El montaje Fronterizas se estrenará en el Festival de Teatro de El Ejido.

El granadino Daniel Doña se siente totalmente almeriense, ya que ha participado en muchas actividades del Conservatorio y siempre está dispuesto cuando lo llaman. Ahora está trabajando en Fronterizas, después de haber iniciado el trabajo hace dos años, aunque luego tuvo que parar todo debido a la pandemia.

El artista explicaba ayer los cambios que se han producido en Fronterizas. “Retomamos lo que iniciamos en el año 2019 con mucha ilusión. La idea inicial era una pieza coreográfica para 22 cuerpos de mujeres, y que este año son 20 cuerpos de mujeres y dos de hombres, que habla sobre difuminar las fronteras, esas líneas que dividen dentro de la partitura coreográfica en la especialidad de danza española, que parece que nos da miedo todavía poner en relación la danza española con otras disciplinas artísticas y hacerla crecer como cualquier arte”.

“En el año 2019 no era habitual hablar de la necesaria perspectiva de género dentro de la vida, y dentro de la cultura en particular y de la danza. La cultura tiene esa necesidad de remover conciencias, de tocar según que temas y de no vivir a espaldas de lo que ocurre en la sociedad. Estamos intentando generar un trabajo con estas personas que están entregadas al máximo” dijo Daniel Doña. Ilusión no falta en el Conservatorio.