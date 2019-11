Cooltural Fest obtiene cuatro nominaciones en los Iberian Festival Awards

Cooltural Fest no pasa desapercibido para los expertos del circuito festivalero. Con sendos ‘entradas agotadas’ en 2017 y 2018, con un crecimiento en superficie y servicios, con iniciativas que han recibido el aplauso unánime como Music For All, buscando ser un festival 100% inclusivo, y también por la alta calidad del cartel. Si hace unos meses eran nominados a los Premios Fest, ahora llegan cuatro nominaciones de los premios internacionales Iberian Festival Awards, que tiene su sede en Portugal.

Concretamente, las nominaciones que ha obtenido Cooltural Fest por su edición de 2019 son a Mejor Festival de Mediano Formato, Mejor Promoción Turística, Mejor Contribución Social y, además, está nominado a mejor actuación del año por la banda madrileña Vetusta Morla, que actuó en la noche del sábado, 17 de agosto.

Estos premios se enmarcan dentro de Talkfest - International Music Festivals Forum, con la 9ª edición prevista para el mes de marzo, del día 11 al día 15, entre las ciudades de Lisboa y Vigo, que tiene ya confirmados más de 30 ponentes. Entre ellos, el propio Cooltural Fest ofrecerá una ponencia sobre su trabajo y su proyecto en torno a ‘Music For All’.

La 5ª edición de los Iberian Festival Awards, incluida en el Talkfest, ha vuelto a tener récord de participación en el número de candidaturas presentadas. La entrega de premios será en Lisboa. Este evento es mucho más que el reconocimiento de ganadores, ya que existirá una afterparty con open bar para todos los presentes, para que de allí continúen saliendo las mejores sinergias para todos los profesionales que hacen posible la celebración de los festivales.

Hay que recordar que la tercera edición de Cooltural Fest (20 al 23 de agosto) está tomando forma con un trabajo constante de la promotora Crash Music SL y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. A un cartel que por el momento tiene a figuras como Amaral, Novedades Carminha, Guitarricadelafuente, Ladilla Rusa, Siete de Picas y Rayo, se sumarán nuevos nombres el próximo martes, 3 de diciembre, coincidiendo con la conmemoración del día internacional de la discapacidad. Habrá sorpresas durante la mañana y, además, un acto institucional que será en la sede de Asalsido-Down Almería, a partir de las 17.00 horas.