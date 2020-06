Cooltural Fest aplaza a 2021 su edición de agosto y crea un ciclo de conciertos para este verano

La organización del festival de música Cooltural Fest ha decidido finalmente aplazar a 2021 la edición que iba a celebrar entre el 21 y 24 de agosto en Almería al no poder mantener el formato original del evento, en el que se cuenta con varios escenarios repartidos por la capital, toda vez que ha creado un ciclo de conciertos bajo el nombre Cooltural Go! para este verano.

En un comunicado difundido en redes, la organización ha asegurado que trata de "re-agendar fechas con los artistas" por lo que espera informar "pronto" de las bandas que se mantienen en el cartel que este año encabezaba Amaral y Leiva. Asimismo, confían en poder aportar nuevas confirmaciones para "ofrecer el mejor Cooltural Fest hasta la fecha".

Para el ciclo de espectáculos Cooltural Go! la organización ha avanzado que artistas como Amaral, Coque Malla, 091, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Carolina Durante, El Kanka, Raydeno Guitarricadelafuente entre otros estarán presentes. "Se desarrollará en un formato más intimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumplirá minuciosamente con la normativa vigente para la fecha", han añadido.

La organización ha aclarado que los abonos adquiridos para el Cooltural 2020 son "perfectamente válidos" para 2021, por lo que han instando a los usuarios a conservarlo para así, además, ayudar a que el evento "se pueda llevar a cabo en la mejor de sus versiones"·.

"Con todos aquellos abonos que no sean devueltos por nuestros 'coolters', destinaremos diez euros a la constitución de la Fundación Music for All, cuyo principal objetivo es conseguir la plena inclusión en la industria musical", han anunciado.

No obstante, para aquellas personas que no deseen conservar su abono hasta 2021 se ha articulado el correo cooltural@wegow.com para solicitar el reembolso hasta el 3 de julio.