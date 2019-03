Cooltural Fest tendrá un carácter inclusivo en la edición de agosto

Esta vez las nuevas noticias de Cooltural Fest no tienen nada que ver con el anuncio de una banda, ni de ningún escenario, pero es posiblemente una de las novedades más importantes de cara a su segunda edición este mes de agosto, y que lo convierten en un evento que trasciende lo meramente musical, para ser un ejemplo a seguir en lo social. Ayer se presentó Cooltural Fest-Music For All, la iniciativa que, gracias al trabajo conjunto de Smart Pro Music, Fundación URA Clan y Ayuntamiento de Almería, convertirá al festival almeriense en un evento cien por cien inclusivo.

Fundación URA Clan, con quien el Ayuntamiento viene trabajando hace mucho tiempo, tiene como objetivo prioritario favorecer la inclusión social. “Los valores que se promueven desde URA Clan en el desarrollo de su actividad, junto con su continuo interés por la formación y la colaboración social y altruista, encajan perfectamente con este proyecto de inclusión, integración y normalización de la música”, dijo el concejal de Cultura, Carlos Sánchez.

El Museo de Arte ‘Doña Pakyta’ fue el escenario elegido para esta puesta de largo de un proyecto que girará en torno a varios puntos. Se firmaba un convenio de colaboración donde se recoge un compromiso de contratación de personas con diversidad funcional y discapacidad durante la realización del festival, la adaptación de recintos, accesos y señalética para personas con distintas capacidades, inclusión del eslogan Music For All en el logotipo del festival y en todas las comunicaciones que se realicen del festival en adelante y puesta en funcionamiento de la Campaña promocional #Yotambiensoycool en redes sociales.

Como guinda y cabeza visible de ‘Cooltural Fest-Music For All’, “la grabación de una canción y videoclip bajo el paraguas de Warner Music Spain y con la colaboración altruista de Nixon, que está llamada a convertirse en el himno de este proyecto. En ella además se pretende la participación de otros artistas y bandas del panorama nacional para darle la mayor repercusión al proyecto”, dijo Carlos Sánchez.

Todos los derechos generados serán destinados a Fundación URA Clan, cuyo presidente Miguel Palanca, aseguró que “afrontamos con respeto la valentía de asumir este reto, en un evento que es un referente en lo musical, lo cultural y lo social”.

Por su parte, Diego Ferrón, de Smart Pro Music, se mostró satisfecho porque “es un proyecto ilusionante, quizá el que más de los últimos años. Ahora estableceremos un contacto directo con las asociaciones, puesto que es fundamental que nos trasladen las necesidades de las personas con las que ellos trabajan de manera diaria”.

El acto contó con la presencia de representantes de numerosas asociaciones adheridas, como Timón, Anda, Asalsido, Ítaca, Asprodalba, Asprodesa, Dárata, Activa tu ocio, Interactúa, Enclave, A toda Vela, Altea, Verdiblanca, FAAM, Asperger o Aspapros. La presentación se cerró con un set de DJ Carlos López, síndrome de Down de Toledo, otro ejemplo de lucha, superación e inclusión.

Cooltural Fest es una de las apuestas más ambiciosas que se han realizado en los últimos años desde el Ayuntamiento de Almería y los resultados hablan por sí solos. Almería debe sentirse orgullosa de tener un festival como Cooltural Fest en su ciudad. Un acontecimiento único.