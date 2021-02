Cooltural Fest abre un concurso en redes sociales para recordar el #MomentoCooltural

Conscientes de que es momento de actuar con la responsabilidad que exige esta nueva situación marcada por la evolución de la pandemia, el festival Cooltural Fest, que organiza Crash Music SL con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, ha apostado por dar un impulso moral a sus ‘coolters’ haciendo que recuerden las momentos más divertidos de las pasadas ediciones y que las compartan en redes sociales utilizando el hashtag #MomentoCooltural. Una iniciativa que, además, vendrá con premio para el ganador: un bono de 100 euros a utilizar en los eventos organizados por Cooltural Fest-Music for All a lo largo de 2021 (entradas a conciertos, secret shows, consumiciones…) a elegir por el ganador.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha animado a los ‘coolters’ “a recordar todas esas emociones y alegrías que ofrece siempre la música en directo. Esa que tanto echamos de menos pero que volveremos a disfrutar cuando la situación lo permita y siguiendo todos los parámetros de la #CulturaSegura que hemos venido aplicando en todas y cada una de nuestras actividades. Así lo demuestra el hecho de que ni un solo brote originado en Almería provenga de actividades culturales”, concluye.

Desde Crash Music, explican que “queremos recordar todos los momentos inolvidables que hemos vivido junto a nuestros coolters a lo largo de nuestros 3 años de vida. Dibujar una sonrisa recordando unos momentos que, seguro, volverán”. Algunas fotos ya están siendo publicadas en redes sociales y también “se mostrarán en las pantallas de nuestros conciertos, en señal de gratitud”.

Para participar hay que publicar en redes sociales (Instagram, Facebook o Twitter) una foto relacionada con algún momento del festival con el Hashtag #MomentoCooltural, mencionando y etiquetando a la cuenta @coolturalfest. Serán válidas fotografías ya publicadas anteriormente a la fecha de publicación del concurso a las que se les añada el hashtag, la mención y la etiqueta de la cuenta @coolturalfest o enviar la fotografía a info@coolturalfest.com con la descripción de la misma.

Los participantes podrán publicar o enviar sus fotografías hasta el 13 de febrero a las 23:59h. Diez fotos pasarán a la fase final, en la que será elegido un ganador. El día 14 de febrero Cooltural Fest - Music for All, comunicará el nombre y el autor de la publicación ganadora. Su nombre se comunicará en las redes sociales de Cooltural Fest - Music for All. La organización se pondrá en contacto con ellos mediante correo electrónico o a través de la red social correspondiente.

La participación en el sorteo es totalmente gratuita. Pueden participar todas las personas físicas mayores de 18 años. Para menores de 18 años, será la figura del tutor legal la que pueda ganar el premio. Cada persona puede participar en el sorteo tantas veces como quiera.