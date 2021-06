Cooltural Go! contará con más de cincuenta medidas de accesibilidad

Un ciclo de conciertos del Festival que ofrece grandes novedades

El ciclo de conciertos Cooltural Go! que tiene lugar en Almería, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, con el apoyo del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, presenta grandes novedades en materia de accesibilidad e inclusión para los grandes conciertos que tendrán lugar en el recinto ferial. La Fundación Music for All se ha encargado del diseño, planificación, implementación y evaluación de las más de 50 medidas de accesibilidad que estarán presentes, con el apoyo del Grupo Social ONCE, la Asociación de Personas Sordas ASOAL, A Toda Vela, Asprodesa y Fundación Ura Clan. En lo referente a las medidas de accesibilidad sensorial específicas para el disfrute de los grandes conciertos, junto a la interpretación en Lengua de Signos Española, mochilas vibratorias o bucle magnético, ya presentes en anteriores ediciones, se suman medidas de accesibilidad novedosas en el campo de la música en vivo, pues conciertos de artistas del panorama musical nacional tan relevantes como Amaral, Ivan Ferreiro, Miss Caffeina o Love of Lesbian, entre otros, contarán con servicio de audio descripción y subtitulado en directo, así como con el pilotaje, por primera vez en España, de un sistema de luces led de traducción de sonido y guantes vibratorios para personas con discapacidad auditiva. Asimismo, el recinto principal de conciertos contará, por primera vez en un evento de estas características, con balizas de guiado, beepcons, que gracias al Grupo Social ONCE, facilitarán la deambulación y localización autónoma e independiente de los asistentes con discapacidad visual. Como en anteriores ocasiones, os promotores de Cooltural Go! mantienen su compromiso de contratación de personal con capacidades diversas en la organización y desarrollo de los grandes conciertos. Cooltural Go! sigue apostando por la inclusión y contará en su programación con la cantaora flamenca Laura Fernández y, en el marco de las II Jornadas sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la industria musical, organizadas por la Fundación Music for All y el Ayuntamiento de Almería, con la actuación de Laura Diepstraten, que abrirá el concierto de Fuel Fandango, el 10 de septiembre.