Cooltural Fest celebra las I Jornadas sobre ‘Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical’

El festival almeriense Cooltural Fest, que cuenta con el apoyo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, continúa haciendo camino e historia en su trabajo por la plena inclusión a través de su proyecto ‘Music For All’. Si ya en los conciertos de Cooltural Go! se dio un nuevo paso adelante habilitando más comodidades y medidas para garantizar que la música sea una experiencia plena para todos, esta semana se ha dado ‘un salto académico’ con la celebración de las I Jornadas sobre ‘Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical’ en la Universidad de Granada, con la colaboración de múltiples entidades de renombre como la ONCE.

Fomentar el acceso de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional a la música en todas sus vertientes, visibilizar el papel de la mujer en la industria musical y dar a conocer las iniciativas y buenas prácticas que ya se están llevando a cabo desde algunas instituciones y festivales han sido algunas de las líneas de trabajo de esta primera edición, cuyo objetivo es que también tenga una edición en la Universidad de Almería.

Las jornadas se han celebrado los días 7 y 8 de octubre, en el salón de actos del Complejo Triunfo. El aforo para la asistencia tanto presencial, en formato reducido, como por videoconferencia, con 570 plazas, se completó, confirmando el éxito de esta iniciativa de Cooltural Fest. Todo el acto estuvo interpretado en Lengua de Signos y se podrán solicitar créditos ECTS para el alumnado de Ciencias de la Educación y Trabajo Social.

Entre otros, se ha contado con la participación Juan Manuel “El Langui”; Violeta Hernández de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM); Tony Romero, músico, productor y teclista de Chambao y Antílopez, Constanza Allende del Festival Lollapalooza en Chile, Miguel Ángel Martínez Técnico de Rehabilitación de la ONCE, el vocalista de Shinova, Gabriel de la Rosa, Nixon, Rakel Arymux o con actuaciones en directo como las de Laura Fernández, cantaora flamenca, charlas y mesas redondas en busca de la plena inclusión en la Industria Musical.