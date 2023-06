Cooltural Fest y Murmura Alpujarra aparecen en el primer Anuario de Festivales Accesibles

La asociación PREFID junto con la Fundación ONCE y la Fundación Music For All presentaron en Madrid el primer Anuario de Festivales Accesibles. Una publicación de que Almería, ciudad y provincia, puede presumir porque de los ocho incluidos en la relación se encuentra Cooltural Fest, el festival que coorganiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, y también el festival Murmura Alpujarra, donde en este caso hace lo propio la Diputación Provincial, ambos con el trabajo continuado por la inclusión y la igualdad que viene desempeñando Crash Music, a través de la propia Fundación Music For All.

Además de Cooltural Fest y Murmura Alpujarra, la relación se completa con B-Side Festival (Molina de Segura, Murcia), Sonorama Ribera (Aranda de Duero, Burgos), Som Festival, VESU Oviedo (Asturias), Festival Literario Salitre (Valencia) y Mallorca Live Festival.

El acto contó con la presencia de representantes de las tres organizaciones y se contó con la actuación de las artistas María Ruiz y La Mare, acompañadas de varios bailarines de la Fundación AMÁS Escena. La presentación contó con intérprete de Lengua de Signos Española.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, apunta que “para nosotros es un orgullo que Cooltural Fest, además de ser ya un punto imprescindible en el mapa de festivales de nuestro país, tenga también ese carácter que lo hace referente en el mundo de la inclusión”.

La diputada Almudena Morales, se mostraba orgullosa de que la provincia brille en todo el país más allá de por su dinamismo cultural por ser un referente en el binomio cultura e inclusión: “Estamos muy satisfechos”.