Cooltural Fest vive su primera noche con un elenco de grandes bandas y con Nathy Peluso y Rozalén como grandes estrellas

Cooltural Fest, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music vivió ayer, desde la tarde y hasta bien entrada la madrugada, la primera de las dos grandes jornadas en el recinto de conciertos del Ferial, en lo que fue también la sesión inaugural de la Feria y Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Mar.

En la escaleta de los horarios, por orden de intervención, actuarían en el escenario principal (Estrella de Levante) con dos grandes pantallas a los laterales y una central de tamaña gigantesco: Veintiuno, La La Love You, Rozalén, Nathy Peluso, Shinova, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y Delaporte. Entre los cambios, el segundo escenario (Tanqueray 0,0%) contó con Anastazia Spencer, Astropålido, Los Flamingos, Suu, Niña Polaca y Zetak. Como extra, los dj’s Rocío Saiz, Don Fluor y Mobox.

Veintiuno tuvo el honor, pero siempre complicado papel, de abrir el recinto principal, pero superaron el trance con nota y con maestría. Tal es así que hasta su vocalista, guitarra y teclados, Diego Arroyo, reconocía haber “perdido una apuesta con nuestro mánager, pensábamos que ibais a estar diez aquí con nosotros y es un gustazo este recibimiento”. Así, desde primera hora, ‘los coolters’ más tempraneros bailaron y cantaron los temas de esta banda, autodefinida como pop, pero con bastante buen gusto en los momentos de endurecer guitarras y bases rítmicas, como en el añadido de teclas que le confiere un gusto de rock and roll estiloso evocando en la estética los buenos tiempos de un tótem como Elton John.

Canciones como Júbilo, Monstruo o La Ruina dejaban claro el poderío emergente de los toledanos, que completaron su repertorio de esas canciones que han compartido con compañeros de generación, como Chica Sobresalto (Nudes) o La La Love You (Llorería), cuyo vocalista saldría a cantar aprovechando su posterior salida. Dopamina terminarían de exprimir una actuación breve pero eficaz.

La La Love You

La La Love You reforzó ayer su relación especial con Almería, ya que, tal y como recordó su cantante, “fue el primer sitio en el que tocamos fuera de Madrid”. Fue uno de los grupos invitados a la edición pandémica de Cooltural Fest en 2021 y ayer tocaba regresar para hacer disfrutar, bailar y cantar en toda su plenitud, con su suerte de power pop con tintes de punk melódico, con finos toques de humor ácido, que tan bien está cayendo entre los amantes de los sonidos más veloces y contundentes dentro del mundo indie.

Como un Big Bang, cantaban aquello de Lo Siento, Nena en El Momento Perfecto que viene a concluir que Quiero Quedarme Para Siempre en La Canción Del Verano. A toda velocidad y con la gran pantalla a pleno rendimiento, volvieron a subir a varias personas del público y convertir el recinto en un karaoke multitudinario con su versión de ‘Tenía Tanto Que Darte’ de Nena Daconte. El cierre, por supuesto, lo daría el juvenil Más Colao Que El Colacao y El Fin Del Mundo.

Rozalén y Nathy Peluso, poder de mujer

El escenario principal recibía en tercer lugar a Rozalén, en una de las actuaciones más memorables de las que se recuerdan en Cooltural Fest. Y eso que, siempre comprometida y consecuente con sus ideas, el concierto arrancó “intenso y más reflexivo, pero no os preocupéis, que luego os lo compensaré con más fiesta”, avanzaba la artista manchega. ‘Este Tren’ y ese saneamiento individual para curar al bosque que es ‘Y Busqué’, con fantástico solo de guitarra, abrieron la actuación, que todavía seguiría en tempos bajos con ‘La Línea’, para el drama de la inmigración, y ‘Justo’, para la memoria histórica.

Tras este cuarteto llegaría un cambio de tercio y de talante con los ritmos latinos, bailables y cumbieros de ‘Que No, Que No’, ‘Yo No Renuncio’, ‘Vivir’ o ‘El Día Que Yo Me Muera’. Cuatro dardos de alegría que servirían para entrar en el tramo ‘cantinero’ con el espectacular medley de ‘Amiga’, ‘Me Arrepiento’ y ‘Tu Nombre’, con calaveras propias de El Día de los Muertos incluidas. Y para el tramo final quedaban las más populares, ’80 Veces’, ‘Saltan Chispas’, ‘Girasoles’, para cerrar con los mensajes necesarios de ‘Agarrarte A La Vida’, para hacer frente al suicidio y ‘La Puerta Violeta’, contra la violencia de género. Con la satisfacción del deber cumplido, Rozalén, que no dejó de resaltar la labor inclusiva de Cooltural Fest a través de la Fundación Music For All, se despediría con ‘El Paso Del Tiempo’.

Con una expectación más que notable, tanto para sus seguidores como para quienes su inclusión en el festival despertó la curiosidad más sana, Nathy Peluso llegó, vio y venció en una abrasiva actuación. Un brutal despliegue de físico, con precisos y potentes movimientos coreográficos, una banda de casi una decena de músicos y una combinación de estilos que se aleja de cualquier convencionalismo de moda. Y es que una estrella internacional no siga las tendencias de moda del mundillo y ofrezca una música tan personal, entre el funk, la música negra, el soul contemporáneo y la sonoridad latina más clásica que procesada es un soplo de frescura ante tanto molde clonado. ‘Celebré’, ‘Sana Sana’ y ‘Buenos Aires’ se expandieron por todo el recinto como ‘Puro Veneno’. Efectos visuales minimalistas pero muy trabajados según el caso y, como espectáculo añadido, la increíble interpretación a lenguaje de signos realizada desde la Fundación Music For All, ya que Laura, la intérprete, sumaba sus propias coreografías casi con la misma intensidad que la artista argentina. Si faltaba calor, llegó en la parte central con ‘Ateo’, el tema que compartió en estudio con C Tangana, ‘Mafiosa’ o una brillante versión en vivo del ‘Nasty Girl (BZRP Music Sessions #36)’ que grabó con Bizarrap y que interpretó con cámara en el micro. Intensidad máxima, como ‘Business Woman’ o la del baile y luces de ‘Emergencia’. El cierre llegaría con la versión de ‘Vivir Así Es Morir De Amor’ de Camilo Sesto.