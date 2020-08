Coque Malla ofrece una emocionante actuación ante su público en Almería

El Recinto de Conciertos del Ferial de Almería acogió el pasado sábado el concierto de Coque Malla y el almeriense Antonio Álvarez. En el caso de Coque Malla su triunfo, el reconocimiento popular a su trayectoria en solitario, ha sido un trabajo arduo, lleno de sinsabores, pero también de fe y creencia en lo que ha estado proponiendo disco a disco desde que se cerrara la puerta de Los Ronaldos.

La Gira Imposible es el título del tour con el que Coque Malla sale a los escenarios este verano marcado con la cicatriz de la COVID-19. De ahí que su intro sea la banda sonora original de Misión Imposible y el primer tema sea su fotograma situacional El crack universal, como un plano secuencia que se pregunta “dónde van las lágrimas”. Un inicio perfecto para situarnos ante la voz de un Coque que canta mejor que nunca, que toca la guitarra con más corazón que nunca, con David Lads a las teclas que osciló durante la velada con naturalidad entre la energía forte y la delicadeza del pianissimo, y, como ocurriera con El Kanka, con Raquel Rodríguez, Arymux, en la signodanza.

Con la referencia situacional realizada, Coque daría la clave en el segundo tema, con ese romanticismo sacado de una caja de cuerda, con Sólo queda música, encantadora y pulcra. Ahora sí, era el momento de dejarse arrastrar y volar, con un sonido de auténtico lujo, a través de una valiente Un lazo rojo, un agujero, donde Coque se atreve a rapear la parte que en su último disco de estudio, ¿Revolución?, interpreta Kase.

Fue uno de los pocos momentos más liberadores de ritmo ya que el resto fue pura pasión, cercanía y acordes que se ceñían al cuerpo en su crudeza, a veces lija, otras, terciopelo. Berlín sonó con la cadencia hipnótica conocida; La carta, donde es imposible no recordar el recitado de Amparo Valle, adquirió una dimensión especial con la signodanza de Arymux hasta el punto de que hasta el propio Coque pareció disfrutar de su acompañamiento, para después continuar con “una canción cuyo sentido y título adquieren más sentido en este tiempo, una de mis favoritas”, El último hombre en la Tierra.

Todavía titilando su fulgor, difícil no sentir el ánimo insuflado con el espíritu de Este es el momento, banda sonora de Campeones y que le valió el Goya a la mejor canción original. Transitando por varias texturas sonoras, siempre convence el tinte americana de Cachorro de león, de desarrollo complejo, casi lo contrario que el golpeó inmediato de Guárdalo, una de las dos únicas concesiones a Los Ronaldos en toda la noche. No hace falta más. “Su tiempo ya pasó y no supieron aprovecharlo”, bromeó Malla quien, añadió “pero seguro que a vosotros os gustan más la de ahora”, antes de interpretar “otra de mis favoritas”, también vinculada al cine desde su título, como El gran viaje a ninguna parte.

Se acercaba así el tramo final antes de los bises y el bloque arrancaría con la melodía vocal embaucadora de Una moneda, para después unir dos canciones hermanadas por título y verso, Hace tiempo y El Árbol. La primera de las despedidas llegaría con la anhelante La señal, premonitoria, porque Coque debía volver y volvió para regalar cuatro temas más.

La plegaria de Santo, Santo fue el salmo que convocó a dos de las más esperadas de la noche, No puedo vivir sin ti, remozada ligeramente en su tonalidad, lo que refleja de alguna forma, como si hiciera falta, el dominio total de Coque sobre su obra, y el ejercicio funambulista y de oscuro azar de ‘Me dejó marchar’, siempre gélida, como la guadaña, aunque pase de largo.