El Coro Góspel Clasijazz comparte su calidad vocal en una noche llena de magia en el Auditorio

La vida es más maravillosa en Almería con la Fundación Clasijazz. La labor que realiza al reunir a las familias alrededor de la música es encomiable, no sólo como espectadores, sino implicándoles en las diferentes formaciones. El Auditorio Maestro Padilla disfrutó, y mucho, con el Coro Góspel Clasijazz, en un concierto preparado en sólo tres meses, y la presencia sobre el escenario de más de cien voces.

Ante un repleto Auditorio demostraron la calidad vocal que atesoran en la interpretación de los cantos espirituales. Dirigidos por Noemí Pérez, con un centenar de voces, también la Clasijazz Quartet, más cuerdas, y una estrella invitada con la portentosa voz de la soprano Mayca Teba.

Al piano Pablo Mazuecos, que, mientras no tocaba las teclas, contemplaba feliz el nuevo proyecto de la casa de la música que es Clasijazz. El Coro Góspel Clasijazz comenzó con el alegre Joy, para continuar disfrutando con la voz portentosa de Mayca Teba y su His eyes is y continuar con I’m sing because i’m happy.

El bloque central estuvo compuesto por Look who god made, Ring and celebrate, Fallin y A christmas introit. Noemí Pérez, que ha vivido una temporada en Estados Unidos donde se ha empapado del ambiente de la música vocal espiritual, iba explicando cada composición, así como la esencia de este género.

En total interpretaron catorce temas, siguiendo con Christmas time is here, Who would imagine a king, Children go, un espectacular y alegre Jesus, oh what a wonderful, que te traslada a cualquier Iglesia de Harlem en Nueva York, I love the lord, con una imperial Mayca, y concluyó con la divertida Joyful. En el bis, de nuevo los coros infantil y juvenil, uniéndose al Coro Góspel Clasijazz para cantar Noche de Paz.