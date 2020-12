Cristo Heredia y Edu García, tradición y modernidad en el cante en el Teatro Apolo

El Circuito Municipal de Música y Artes Escénicas ‘Re-activaCultura20’, una de las iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento dentro del Plan de Reactivación Económica y Social de la Ciudad, en este caso a través del Área de Cultura y Educación, ha celebrado hoy en el Teatro Apolo una de sus últimas convocatorias con los cantaores almerienses Cristo Heredia y Edu García. Dos artistas que han compartido tablas en infinidad de ocasiones y que, hoy, han puesto de manifiesto tener en común el enorme talento consabido y, también, la distinta forma de entender el flamenco.

En el caso de Cristo Heredia, desde el conocimiento y respeto más ortodoxo y tradicional y en el de Edu García, tildando su voz, otrora también jonda, en canciones más ligeras, entre el tango con querencia a la rumba y las canciones de amor y desamor. En cualquier caso, ambas perfectamente complementarias para una excelente matinal de compás y flamenco.

Ha empezado Cristo García, acompañado a la guitarra por Eduardo Aguilera y a las palmas por Tony Santiago y Juan Andrés Heredia, de lado a lado de la región, primero por alegrías de Cádiz para, a continuación, pasar a los tarantos de Almería, de intensidad creciente. Acto seguido, Cristo ha reivindicado “que los jóvenes mantengamos algunos palos para que no se pierdan”, como es el caso de la caña. Tras unos tangos que querencia extremeña, Heredia ha cerrado su recital por bulerías ‘chanqueñas’, “porque Almería no sólo le ha dado al cante los tarantos, en la Chanca tenemos unas bulerías que son propias, a disfrutarlas”. Dicho y hecho.

Por su parte, Edu García ya dejaba claro desde el principio, con taburete en mitad del escenario, que su actuación no iba a ser la típica de silla y guitarra. Con Ruru King al bajo eléctrico, Rubén Heredia a la guitarra, Johnny Cortés e Israel Amador en la percusión, Edu ha desplegado su ya conocida colección de temas, entre los que se ha incluido ‘Te Regalaré’, el más reciente de ellos, ‘Ámame’, que ha servido de extenso cierre con Cristo Heredia acompañando y una sucesión de solos de los músicos, además de otros temas como ‘Corazón De Lunares’, ‘Tengo Que Verte’ o ‘Vuelve Conmigo’.

La mañana ha terminado, con todos juntos, interpretando el villancico arrumbado de ‘Mece Esta Canasta’. Un broche de lo más apropiado para estas fechas.