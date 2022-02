Cuevas inaugura un espacio expositivo dedicado a libros de arte y tipografía

El Museo Taller Emilio Sdun abre mañana domingo sus puertas en Cuevas del Almanzora. Será el primer espacio expositivo dedicado a libros de artista, al mundo de la tipografía, la caligrafía y la estampación con fines artísticos. Un proyecto en el que el Ayuntamiento comenzó a trabajar el año pasado junto a la Asociación Legado Emilio Sdun con el fin de dar respuesta a la voluntad de familiares y amigos del impresor para que el municipio que le acogió y en el que vivió los últimos años de su vida conserve su extenso y valioso legado.

Como resultado de la mediación municipal, el Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora ha cedido parte de un edificio de su propiedad, situado en la calle El Farol del núcleo urbano, para ubicar este nuevo espacio cultural que atesora gran parte de la obra de este artista tipográfico, autor de libros de artista y grabados realizados con diferentes técnicas (litografías, linograbados, serigrafías). Además, hasta el nuevo espacio se ha trasladado, desde el taller que Sdun poseía en la pedanía cuevana de Los Guiraos, la maquinaria que habitualmente empleaba en su trabajo, con la que ahora se pretende ilustrar los procesos creativos que el artista ponía en práctica. Este museo nace con vocación de taller en donde enseñar las técnicas que Sdun dominaba con tanta maestría.

Con su inauguración mañana 27 de febrero, Cuevas contará con un nuevo espacio cultural de gran interés, único en la provincia, gracias a la colaboración de los regantes, a la generosidad de la esposa de Sdun, Doris, y a sus numerosas amistades, ofreciendo de esta manera a cuevanos y visitantes el conocimiento de la figura de Sdun, importante editor e impresor alemán, que fue uno de los primeros tipógrafos que utilizó el libro como soporte de creación artística en España. En el arduo recorrido previo que ha desembocado en la creación del Museo ha desempeñado un papel esencial y determinante la Asociación Legado Emilio Sdun, generadora de actividad en torno a la figura del impresor desde su constitución y responsable del proyecto museístico, que asumirá en el futuro la labor de continuar dinamizando un espacio que se quiere vivo.

Dieter Emil Sdun (Emilio Sdun) nació en Alemania, pero se trasladó a vivir a Los Guiraos en Cuevas del Almanzora en 1996, donde instaló un taller-editorial con el nombre de ‘Prensa Cicuta’. Su enorme deseo de adaptarse a la tierra que lo acogía lo llevó a trasladar al español tanto su propio nombre como el de su taller.

El Museo-taller Emilio Sdun no sólo servirá para dar a conocer la obra y el legado del artista, sino que además acogerá actividades de diversa índole, como conferencias, talleres y cursos, convirtiéndose de este modo en un ámbito idóneo donde otros interesados por el mundo de la tipografía e impresión artísticas podrán acercarse al universo Sdun y aprender de sus técnicas e inspiraciones, donde compartir creaciones y experiencias. A este museo-taller se le quiere vivo, dinámico y cercano a la sociedad.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, expresa su agradecimiento a la mujer de Sdun, Doris, a la Asociación Legado Emilio Sdun, al Sindicato de Riegos, que ha cedido el espacio, así como a todos los que de un modo u otro se han implicado para hacer de este museo una realidad.

“Cuevas del Almanzora apuesta firmemente por la cultura, porque sabemos que tenemos la suerte de contar con un patrimonio único y singular, como es el legado que nos deja Emilio Sdun, que no sólo nos eligió para establecer su taller y disfrutar de la vida en nuestra zona, sino que además fue una persona de gran calado en el mundo de la tipografía artística, que nos deleitó y lo seguirá haciendo gracias a este museo. Cuevas no duda en ampliar su ya de por sí amplia oferta cultural, que no deja de crecer y que convierte a nuestro municipio en un referente en el panorama patrimonial y cultural de la comarca del Levante-Almanzora y de la provincia de Almería”, dice el primer edil.