Cultura solicita asesoramiento sobre el escudo franquista de la Escuela de Arte

La Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía en Almería, Eloisa Cabrera ha solicitado asesoramiento al Comisionado para la Concordia sobre la retirada del escudo preconstitucional que corona la entrada principal de la Escuela de Arte de Almería, en la plaza Pablo Cazard, cuyo contrato para la realización de las obras se encuentra formalizado desde septiembre de 2019 a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

Fuentes del Gobierno andaluz detallan que fue el pasado 13 de noviembre cuando el departamento que dirige la delegada Eloísa Cabrera emitió una solicitud de asesoramiento ante el comisionado dadas las “discrepancias” surgidas entre los vocales de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico la actuación.

Debido a que el escudo se incrusta sobre la fachada de un edificio declarado Bien de Interés Cultural, es la Comisión de Patrimonio la que debe dar el visto bueno a la actuación, aunque en las reuniones mantenidas hasta el momento sobre este asunto no se ha alcanzado un pronunciamiento debido a las dudas en relación a la aplicación de la normativa en materia de patrimonio y en materia de memoria democrática.

Si bien el Comisionado emitió un informe sobre este aspecto el pasado 17 de noviembre, su contenido aún no ha trascendido e, incluso, desde la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico aseguran no haberlo recibido aún. En cualquier caso, corresponde a la Comisión de Patrimonio y a la Delegación los trámites correspondientes a decidir si se retira el escudo o no.

Cabe recordar, no obstante, que la Junta decidió paralizar las actuaciones para la retirada del escudo franquista a la espera de contar con la nueva orden sobre actos y símbolos contrarios a la memoria democrática con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico prevé desarrollar el artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

La orden, inicialmente prevista para abril de este año, debe determinar los procedimientos para la retirada de símbolos preconstitucionales en las fachadas de edificios catalogados como Bien de Interés Cultural.

Mientras, el contrato para la retirada del escudo preconstitucional fue formalizado el 27 de septiembre de 2019 por la Agencia Pública Andaluza de Educación a favor de la empresa Rehabitec por un importe de 16.940 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de un mes, si bien el proyecto debía ser revisado de nuevo por Cultura y obtener el visto bueno de la Comisión de Patrimonio.

Fue en febrero del pasado año cuando se adjudicó al arquitecto Luis J. González el proyecto, que sería validado cinco meses después, a fin de agilizar la retirada del símbolo que corona la entrada del centro educativo ubicado en la plaza Pablo Cazard.

La actuación se inició por primera vez hace seis años a petición de la Delegación Territorial de Educación en cumplimiento de la Ley 2/2017, de 28 de Marzo, de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. La actuación propuesta contempla las gestiones y actuaciones para la retirada de un escudo mediante extracción, relleno del volumen extraído según lo prescrito en el proyecto aprobado, embalaje y traslado al lugar designado para su conservación.

Esta actuación llega después de que durante el año 2015 la Junta retirara el escudo del águila de San Juan que presidía la entrada del colegio público ‘Celia Viñas’ de Almería.

La retirada del símbolo franquista permitió devolver el forjado de la entrada a su estado original, ya que dicho elemento había sido incluido con posterioridad.