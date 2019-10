‘Dancing Queen’ llena el Maestro Padilla con la música y la estética del grupo Abba

Existen grupos que superan el paso del tiempo. Forman parte de la historia de la música y sus canciones son tarareadas por todos. Es el caso de Abba, que recibe tributos en distintas partes del mundo. El Auditorio Maestro Padilla se llenó de nuevo el pasado viernes para disfrutar con canciones como Dancing Queen, Chiquitita, Mamma Mia, Waterloo o Take a chance on me.

Precisamente el primero de estos títulos dio nombre al espectáculo Dancing Queen, Generation Abba, que el grupo Abborn, procedente de Eslovaquia, preparó con mimo, tanto a nivel vocal como en la puesta en escena, para que los almerienses pudieran entrar en el túnel en el tiempo e imaginarse en un concierto en directo de Abba.

Espectacular y riguroso espectáculo en lo estético y lo musical, para una noche inolvidable para los cientos de fans almerienses que asistieron al Auditorio. Música y voces en directo, cambios de vestuario y vídeo proyecciones, muy aplaudidas en el concierto enmarcado en la programación del Otoño Cultural organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

El grupo está integrado por Dominika Gorecká y Helena Dokupelová, en los papeles de Agnetha y Anni-Frid, mientras que Donald Dokupel y Ladislav Vasil hacen lo propio con Benny y Björn. La banda se completa con Matej Vojtek al bajo y Tomáš Sýkora a la batería.

Todos juntos fueron capaces de sumergir al público en la magia de Abba y demostraron en Almería los motivos por los que están considerados uno de los mejores espectáculos de Europa en homenaje al mítico conjunto sueco.

El público salió muy satisfecho de disfrutar de un espectáculo único, donde a lo largo de la noche el espíritu del grupo sueco estuvo presente en el Maestro Padilla. Hay canciones y formaciones musicales que aunque pasen los años no se olvidan.