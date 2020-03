David Álvarez acerca en su último libro al lector a la vida de los cubanos

David Álvarez, autor de Mi amigo el internacionalista, una historia cubana trata de acercar al lector a Cuba y sus ciudadanos. “Creo que lo más atractivo del libro, además de ser la historia de muchos cubanos que se pueden ver a sí mismos en los pasajes y personajes del relato, son los diálogos. He tratado de reflejar nuestro acento y diferencia al hablar en diferentes partes de Cuba a través de transcripciones fonéticas de como hablamos, no en español, sino en ‘cubano’”, cuenta su autor.

Dirigido a todo tipo de público, edades, géneros y nacionalidades diferentes, Mi amigo el internacionalista, una historia cubana es para todo aquel que desee saber cómo era la vida de muchos jóvenes cubanos en los 90. “Jóvenes sin derecho a soñar, jóvenes al quienes el comunismo corto las alas, incluso antes de saber que con ellas podrían volar”, explica David.

“Lo que trato es que el lector escuche, mientras lee, nuestro hablar, nuestro ‘canta’ito’…. que se traslade a una calle cualquiera en pleno Santiago o en la Habana y escuche a su alrededor”.

Publicado por Círculo Rojo Grupo Editorial, es su primera novela que tardó mucho tiempo en confeccionarse y que le inspiró “gente, vivencias, situaciones, historias que he vivido o con las que fui confrontado en algún momento de mi vida en Cuba e incluso después de dejar la isla”, cuenta David Álvarez. Una obra en la que se encontrará cubanía y nostalgia por Cuba.

“Cuando escribí Mi amigo el internacionalista, una historia cubana hace ya bastante tiempo, no lo hice pensando en un libro. Fue una forma de contar a una amiga portuguesa, que planeaba pasar sus vacaciones en Cuba, cómo vivían los cubanos. Empecé planeando una historia corta, pero terminé escribiendo muchas páginas, sin parar, como si alguien me lo estuviese dictando en silencio. Fueron varias historias cortas que resultaron en la historia de Yeyito”, cuenta.

“Yeyito es un resumen de muchos cubanos, no solo uno. Muchos cubanos que nacieron en los 70 y cuya juventud se vio marcada por las Marchas del Pueblo Combatiente en los 80, la caída del comunismo en Europa, la llegada de los turistas capitalistas a Cuba y la despenalización de la divisa extranjera, por la que tantos jóvenes habían terminado en prisión. La aparición de nuevos personajes en las ciudades cubanas: las jineteras, los pingueros, los alquileres y toda la industria nacional para gestionar la nueva economía subterránea en la isla”, cuenta el autor.

“En el libro me limito a narrar la historia sin compartir o tratar de crear opinión. Lo que pienso o pensaba entonces, sobre Cuba y el comunismo, no es importante en estas páginas. A Yeyito no le importaba la política y a mí tampoco. Si teníamos que gritar «Viva Fidel» en la escuela, lo hacíamos porque tocaba, no porque nos importara Fidel. Igual gritábamos «Abajo los yanquis» cuando tocaba hacerlo y nos íbamos, después, a escuchar en la radio emisoras de Miami y a grabar canciones”.