David Miralles prepara la música de una nueva película sobre la actriz Conchita Robles

A sus 44 años, David Miralles Quesada vive un gran momento de éxito en su carrera como compositor. Desde que era un niño lleva la música en las venas, de hecho con 17 años ya formaba parte del grupo Juego Prohibido que lanzaron un Lp y que sonaron en todas las emisoras de España. Luego hizo la carrera de Magisterio y desde hace 15 años también está centrado en la composición en el estudio que tiene en Huércal de Almería.

Ahora está inmerso en un excepcional proyecto centrado en la vida de la almeriense Conchita Robles, actriz asesinada por su exmarido en el Teatro Cervantes hace 98 años. “Se va a hacer una película musical en torno a la figura de esta actriz y yo he compuesto toda la música de la película”. “La historia de la vida de Conchita Robles es fascinante, ya que mantuvo una lucha titánica para poder separarse de su marido, hablamos de hace 100 años. Fue considerada como una de las mejores actrices de España y además cantaba muy bien cuplés”.

David Miralles explica que “todos los temas que van a aparecer en esta película son originales. El director de la película Freddy Novillo tiene ya listo el guión y será una película de primer nivel. Tenemos una base de canciones para la película y además el tema principal ya está hecho y lo interpreta Cris de la Osa, una actriz que ha participado en grandes musicales”.

Miralles sostiene que “películas musicales en España yo no conozco ninguna. Lo complicado de una película de estas características es contar con la música y eso ya lo tenemos porque lo he hecho yo. La protagonista será Cris de la Osa y se pretende que se ruede en Almería”. En unos meses se va a grabar un teaser a lo grande en el Teatro Cervantes.

“Mi objetivo y mi obsesión es convertir a Conchita Robles en un símbolo de mujer luchadora, un símbolo de mujer que quería volar y voló, aunque al final le costara la vida. Nosotros queremos hacer una película muy respetuosa con la memoria de Conchita Robles” dice Miralles.

El compositor David Miralles tiene dos grandes pasiones como son la educación y su trabajo como maestro. “Eso me ha permitido trabajar con editoriales, tengo más de 300 canciones publicadas en esas editoriales infantiles. Además, mi trabajo como maestro me ha permitido desarrollar mi faceta como compositor”. “Hicimos el grupo Juego Prohibido que lanzó la canción Que difícil es que fue un gran éxito. Estuvimos dos años en el Festival de Benidorm con Juego Prohibido y Arena. Desde hace 15 años ya me tomé muy en serio el tema de la composición”.

En la época de Juego Prohibido, el grupo tenía como representante a Gabriel García, sobrino de Manolo Escobar. “En 1996 tuve el honor de componer la canción Agua de mar para Manolo Escobar. Eso fue algo muy importante en mi carrera como compositor”.

Ahora Juego Prohibido vuelve a la actualidad puesto que acaban de sacar el segundo disco. “Teníamos grabados los temas del disco pero se perdió a mediados de los 90 y hace poco, de nuevo el que fue nuestro manager nos dio una copia de aquellos temas. La idea es en el futuro también lanzar un vinilo”, sostiene. “Aunque el grupo dejó de actuar a mediados de los 90 porque yo me puse a estudiar y otros a trabajar y surgió otro tipo de música y lo dejamos de lado. La verdad es que siempre nos hemos reunido sus miembros y de hecho los domingos los dedicamos a nosotros”, apunta Miralles.

Miralles está preparando la banda sonora de la película El hilo dorado de Tomas Aceituno que se va a rodar en Almería. Sobre la mesa, Miralles tiene ahora mismo diez proyectos en los que trabaja. “Me agobio cuando no tengo tiempo para componer. Cuando no estoy creando, parece que no soy yo. Para una persona creativa, sientes libertad cuando creas”, sostiene David Miralles Quesada.