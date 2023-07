Derroche de fuerza y energía de Tini en su concierto en Roquetas de Mar

Gran ambiente en la plaza de Toros de Roquetas en la noche del viernes para disfrutar del concierto de Tini. Una gran parte del público era muy joven, ya que la cantante y compositora argentina ha revolucionado la música en este país con sus discos. Y es que aparte de su voz, Tini irradia dulzura en el escenario. Si a eso se le suma una puesta de escena imponente, muchos efectos a lo largo del concierto y un gran cuerpo de baile, al final es un espectáculo que no deja parar al público, que disfruta muchísimo de la música de la argentina.

Tini es dulzura en el escenario. Aparte es muy empática con el público, y eso hace que sus conciertos sean vibrantes y a la vez emocionantes. En Roquetas de Mar cantó y también se emocionó. Había público de diferentes edades e incluso de diferentes lugares de España y el mundo. Evidentemente, Tini no dejó de mostrar su vena sensible al ver algunas pancartas que le mostraban cariño e incluso alguna bandera argentina.

La artista que estuvo cerca de dos horas en el escenario arrancó su concierto en Roquetas con el tema No me vuelvo a enamorar. Luego llegaron otros temas como Quiero volver o Las Jordans. La argentina agradeció en todo momento el calor del público que se dio cita en Roquetas de Mar, y no ocultó sentirse feliz en esta tierra, en uno de sus últimos conciertos de esta gira. A lo largo de la noche sonaron temas como Ella dice, Fresa, Fantasi, Muñecas o Bar.

La artista a la que le encanta el contacto con el público, se llegó a bajar con sus seguidores, mientras cantaba, e incluso se dejo hacer selfies, saludar a sus incondicionales que no lo podían creer y recibir muñecos y regalos. Aprovecho incluso para firmar algún póster. Fue algo apoteósico para sus fans que casi lloraban de la emoción.

En una noche tan mágica no podía faltar el tema La niña de la escuela que corearon todos en la plaza de Toros de Roquetas. También hizo una versión de Corazón partío de Alejandro Sanz que sorprendió a todos. Tini era la dueña y señora de la situación en un concierto apoteósico, mostrando una vitalidad y una energía increíble sobre el escenario. Las baladas dieron paso en el tramo final del concierto a sus temas más reguetoneros y urbanos con canciones como Rakata o La triple T. Un concierto inolvidable.