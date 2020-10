‘Desvío Temporal’, de la artista Lola Valls, protagoniza la nueva exposición del Museo de Arte

El Museo de Arte ‘Espacio 2’, siempre en movimiento, ya tiene una nueva gran exposición con la que repetir visita o para tener un buen motivo para acercase a conocerlo. Se trata de ‘Desvío Temporal’, una muestra monográfica de la artista almeriense Lola Valls, que se podrá visitar hasta el próximo 15 de noviembre, que está producida por la Fundación de Arte Ibañez Cosentino, que se enmarca dentro de la programación de otoño del Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y coordinada por el director del Museo y la Fundación, Juan Manuel Martín Robles. Un total de 53 acrílicos sobre tabla y pasteles, realizados entre 2018 y 2020 que se pueden ver desde hoy, día en el que precisamente se han cumplido cinco años del Museo de Arte de Almería ‘Espacio 2’, anteriormente llamado Centro de Arte Museo de Almería.

Martín Robles explica que este inicio de programación de temporada “nos permite ver la producción de los tres últimos años de Lola Valls, una artista almeriense con una carrera muy dilatada y que está representada en la colección permanente del Museo, con lo cual es volver incidir en una de las premisas que hemos tenido siempre, que es poner en valor la obra actual de los artistas que ya están representados de forma histórica. Lo que tenemos de ella es una obra de los años 90, que se distancia radicalmente de lo que vemos aquí”.

Tal y como detalla el director del Museo, “se trata de una obra donde el color muestra una madurez total en su manejo y en la forma de trabajarlo, lo que le da la expresión a la obra. Es una obra abstracta y distinta a lo que normalmente la gente está acostumbrada a ver en esta sala pero que a pesar de eso tiene un valor añadido: Lola Valls se desnuda de manera metafórica en su obra, ya que tiene muchas características autobiográficas, muy sensible y con mucho sentimiento”.

La autora, Lola Valls, afirma que “el nombre de la exposición, ‘Desvío Temporal’, responde al tránsito entre dos modos de afrontar la pintura muy distintos: uno, muy expresivo y directo, al que sucede otro meditativo y sereno; pero siempre desde la curiosidad, la libertad y la incertidumbre de lo que será. Este es el juego. El término Temporal tiene dos acepciones: la de tiempo: intangible, efímero, siempre presente y cambiante. La otra, sinónimo de tempestad, símbolo de amenaza y peligro, de lo que arrasa y desestabiliza, pero que también precede a la calma”.

La artista confiesa que “me apetecía investigar y hacer cosas nuevas y me cogió justo en ese momento de transición. ¿Cojo lo que tengo de 2018 hacia atrás o me meto en hacer lo nuevo? Decidí hacer esta transición. Por eso, entre la primera sala y la última sala hay mucha diferencia visual, mucha saturación frente a colores más sutiles, negros hasta empastados frente a otros más sutiles y cuadros más pequeños. Es como profundizar en la intensidad de lo pequeño y de lo sutil, en lugar de lo más expresivo. Me gusta arriesgarme para ver qué puedo hacer nuevo, qué puedo sacar, qué me puede sorprender. Es lo que me gusta, no estancarme en un sistema que ya puedo controlar”.

Lola Valls

Nacida en Almería en 1958, Lola Valls se licencia en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona tras iniciar sus estudios en la Universidad de Sevilla. Su vida profesional transcurre entre la docencia y la pintura. Ejerce como profesora de dibujo en diferentes centros de educación secundaria de Granada y Almería y posteriormente como catedrática de dibujo en la Escuela de Arte de Almería. Al mismo tiempo pinta y dibuja, participando en muestras colectivas e individuales.

Recientemente participa en la colectiva ‘Valente y la unidad de las artes’, en la Universidad de Santiago de Compostela (2020); anteriormente en ‘El Mar’, en la Sala Arte 21 de Almería (2019); ‘Trazos que encienden horizontes’, en el Museo de Arte de Almería (2017); ‘Exposición Internacional de Artes Plásticas’ de Valdepeñas (2015); ‘In a landscape’, en la Sala Arte 21 de Almería (2015); ‘Obra Gráfica y Pintura’, en la Sala Arte 21 de Almería (2014); ‘Itinerarte’, Museo de Almería (2013); ‘Arte Gira City’, en la Escuela de Arte de Almería (2010); ‘El Grupo de los 80’, en la Escuela de Arte de Almería (2010); ‘ALBIAC, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo’ Parque Natural Cabo de Gata Níjar (2006); ‘Colección Las Menas’, en Almería (1999); ‘Abierto 94’ en la Sala del BB de Almería (1994); ‘Grabado en Almería’, en el Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella (1994); ‘Bienal Internacional de Almería’ (1994); ‘A Mano 13+1’, Escuela de Arte de Almería (1993); ‘Bienal Internacional de Almería’ (1992); ‘Pintura Almeriense Hoy’, Valencia, Sevilla, Madrid y Murcia (1991); ‘Sala Unicaja’ (con Rafael Gadea y Francisco Egea) (1989); ‘Obra Gráfica en la Casa Murillo’ de Sevilla y en Almería (1989).

Individualmente, Lola Valls expone ‘Desafinado’ en Matadero-Madrid (2015) y Sala Arte 21 de Almería (2014); ‘Romper el tejado de la casa’ en la Sala Carmen de Burgos en Rodalquilar, Níjar (2005).

También realiza ilustraciones para las revistas literarias ‘Ínsula’ (2013, núm. 803, y 2016, núm.834) y ‘Quimera’, núm.246-247 (2004); colabora con el Aula de Poesía de Almería (2000) y con el ciclo de lecturas de poesía ‘Piedra y Cielo en Almería’ (2018); el cartel de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro (2013); las cubiertas para los libros ‘La Oposición al Franquismo en Andalucía Oriental’ de Hartmut Heine y José María Azuaga (2005), ‘Sombras del Tiempo’ de Fernando Valls (2016) y ‘Valente Vital’ de Claudio Rodríguez Fer, Fernando García Lara y Manuel Fernández Rodríguez (2017).