Diputación y Carboneras se unen para el regreso de una nueva edición del 'Jazzbegote’

La 15º edición del Festival ‘Jazzbegote’ que organiza el Ayuntamiento de Carboneras junto al área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería arranca este próximo sábado con la actuación de ‘The Jump Club’ en el Teatro Municipal ‘Casa de la Música’ a las 21 horas. ‘Jazzbegote’ nació hace quince años y es una de las citas jazzísticas más consolidadas del panorama provincial y un referente en el Levante Almeriense.

Esta nueva edición presenta una programación variada y atractiva que abarca desde la música jazz dirigida al baile de ‘The Jump Club’, pasando por la música extremadamente sensible y sincera de ‘Alicia Tamariz Quinteto’ en su trabajo ‘Aletheia’ y llegando a ‘Javier Navas Quartet’ que junto a Enrique Oliver presentan ‘Fresh Start’ que supone la consolidación de un lenguaje propio, de una voz personal, tanto en las composiciones como en el sonido del grupo.

El cierre de este Festival correrá a cargo de la Clasijazz Big Band Profesional (CJBb PRO) con una nueva propuesta innovadora del colectivo que sigue avanzando en el estudio e investigación para la enseñanza y la promoción del jazz. Se trata de un proyecto piloto que reúne durante 6 meses a 17 músicos de gran nivel de todo el país, conviviendo, ensayando, formándose y actuando de forma ininterrumpida.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha destacado la importancia de un evento que, por méritos propios, está incluido dentro del Festival Provincial ‘We Love Jazz’: “Nos sentimos orgullosos de que Almería se haya convertido en tierra de jazz gracias al impulso de los artistas y creadores almerienses. Desde la administración provincial no podemos hacer otra cosa que promocionar esta disciplina artística y apoyar a los artistas almerienses”.

En este sentido, ha puesto en valor la apuesta de Carboneras por Jazzbegote: “No hay un festival de jazz con más solera y renombre en el Levante Almeriense que éste. Desde Diputación vamos a seguir a su lado para que pueda seguir creciendo, año a año, y siendo un elemento desestacionalizador del turismo que genera empleo y riqueza”.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Carboneras, Vanesa Fuentes, ha mostrado su satisfacción ante una nueva edición de Jazzbegote que, según ha destacado, “se ha convertido en el Festival de Jazz más longevo y con más arraigo de la provincia gracias a la calidad y nivel de los grupos que han participado en sus 15 años de vida, que han conseguido la fidelización de un numeroso público”. En ese sentido, ha resaltado “la apuesta del Ayuntamiento por este evento, adaptado incluso el año pasado en los momentos más complicados de la pandemia para poder disfrutarse, y por la cultura como un atractivo que conlleva un destacado impacto económico”.

“Estamos seguros de que la gran variedad de estilos de esta edición, con swing, una Big Band o jazz moderno, volverán a hacer las delicias de los amantes del jazz de la localidad y de la provincia que se desplazan hasta Carboneras”, ha remarcado. Y todo ello, ha concluido, “es posible gracias a la colaboración y sinergias creadas con la Diputación Provincial de Almería, que vienen a engrandecer este Festival”.

Programación

El 11 de septiembre actúa The Jump Club’. Desde Granada, ofrecen una propuesta enérgica, divertida y elegante, especialmente dirigida a los amantes del baile. Se crea a partir de un interés común por la época dorada del jazz y el swing de las décadas 30’ y 40’. Con una configuración de sexteto formada por músicos de diferentes nacionalidades: batería, contrabajo, piano, trombón, saxofón y voz, interpretan clásicos de Count Basie, Ella Fitzgerald o Duke Ellington entre otros.

Además, algunos de sus miembros pertenecen a la comunidad de bailarines de swing, por lo que con su repertorio adaptan temas para bailar estilos como el lindy hop, balboa, blues, charleston o shag. El grupo lo conforman Rosario Sánchez ‘Charito’, voz; Andrew Lynch, saxofón; Ángel J. Molina, trombón; Jaime Párrizas, batería; Patricio Caparrós, contrabajo y George Bone, piano. El precio de la entrada es de 7 euros.

El 18 de septiembre le toca el turno a Alicia Tamariz Quinteto. Alicia Tamariz nace en Barcelona y comienza a estudiar jazz con grandes pianistas de la escena andaluza, como Javier Galiana y Juan Galiardo. Ingresa en la Universidad Superior de Évora (Portugal) y continúa un recorrido musical de más de 4 años por Sudamérica.

Ya en España acompaña musicalmente a su padre por innumerables auditorios y teatros. Actualmente reside en Málaga, donde forma parte de la escena musical y del profesorado del Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (CAMM).

Recientemente presenta su primer trabajo de composiciones propias, ‘Aletheia’, como pianista y cantante. El resultado es una música extremadamente sensible y sincera. Tamariz ofrece sus letras y composiciones acompañada de una relevante formación de músicos del panorama de jazz nacional. Una propuesta rebosante de inteligencia poética.

El grupo lo forman Alicia Tamariz: composición, piano y voz; Carlos Cortés, guitarra; Fernando Brox, flauta; Dimitri Skidanov, contrabajo y Andrés Litwin, batería. La entrada tiene un precio de siete euros.

El 25 de septiembre actúa Javier Navas Quartet + Enrique Oliver a en el Teatro Casa de la Música de Carboneras. Actualmente reconocido como uno de los referentes en el vibráfono en España, Javier Navas forma parte de la nueva generación de músicos de jazz que se han convertido en una referencia indiscutible de este estilo en nuestro país.

El cuarteto liderado por Javier Navas supone una visita a un repertorio jazzístico auténtico y lleno de modernidad, con más de cien conciertos desde 2014. En 2016, la llegada de Enrique Oliver completa el front line de la formación, convirtiendo al cuarteto en un grupo heterogéneo de cinco miembros.

Su primer disco, ‘Finally in my hands’ (Ambar Records, 2016) con una gran acogida entre la crítica y el público, permite al grupo visitar gran parte de la geografía española, en más de cincuenta conciertos. Fresh start (Autoedición, 2018) supone la consolidación de un lenguaje propio, de una voz personal, tanto en las composiciones como en el propio sonido del grupo, que les lleva a presentarlo por todo el país, incluyendo importantes clubes y festivales de otoño (Festival OFF Jimmy Glass, Festival Jazz Abierto de Málaga, Festival Internacional de Jazz de Lugo, Ciclo 1906, Ciclo Auditorio La Bilbaína).

La banda la forman Juan Galiardo, piano; Bori Albero, contrabajo; Javier Navas, vibráfono; Dani Domínguez, batería y Enrique Oliver, saxofón tenor. El precio de la entrada vale 7 euros.

El 2 de Octubre cierra el Festival, Clasijazz Big Band Profesional (CJBB PRO) en el Teatro Casa de la Música de Carboneras. La Clasijazz Big Band Profesional es un proyecto piloto e innovador que reúne a 17 músicos del país de gran nivel durante 6 meses, conviviendo, ensayando, formándose y actuando de forma ininterrumpida todas las semanas tanto en la sede Clasijazz Almería, como en gira.

Durante este periodo, la formación está realizando más de 20 repertorios distintos con directores invitados, además de realizar masterclass y conciertos didácticos, tanto online como presenciales, conciertos de grupos de componentes de la big band, formación de alto nivel, grabación de discos, entrevistas y programa de televisión propio, etc. Destacar que los músicos que participan en el proyecto constituyen una comunidad artista autosostenible, trazando un camino a la descentralización y sostenibilidad artística.