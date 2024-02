Diputación acerca el cine europeo a través de los Premios LUX 2024

La Diputación Provincial, a través de la Oficina Europe Direct, acerca a los almerienses el cine europeo con la proyección de los cinco largometrajes nominados al Premio del Público al Cine Europeo LUX de 2024. Las películas se proyectarán en el Teatro Apolo de Almería capital, entre el 14 de febrero y el 20 de marzo, en versión original con subtítulos en español y con entrada gratuita previa inscripción en el siguiente enlace: https://bit.ly/premios-lux

Este premio es una iniciativa del Parlamento Europeo y la European Film Academy, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. Se concede cada año como un reconocimiento al cine europeo y como forma de sensibilizar sobre cuestiones sociales, políticas y culturales de la actualidad europea.

Las votaciones se realizan a través del siguiente enlace hasta el 14 de abril: https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/es/ El 16 de abril, se anunciará la película ganadora en la ceremonia de entrega de este premio que se llevará a cabo en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. La votación permitirá al usuario acceder a un sorteo para un viaje a Bruselas para asistir a la ceremonia u otros premios interesantes.

El diputado de Captación de Fondos Europeos y Emprendimiento, José Juan Martínez, pone de relieve esta iniciativa que “acerca el mejor cine europeo del año al público almeriense permitiéndonos disfrutar de excelentes películas que ponen de manifiesto diferentes realidades sociales que se viven en Europa. Es una estupenda oportunidad para disfrutar de buen cine y de hacer partícipes a los aficionados almerienses de este prestigioso premio que impulsa el Parlamento Europeo”.

El 14 de febrero a las 20 horas se proyecta en el Apolo la película Fallen Leaves, del director finlandés Aki Kaurismäki, dos almas solitarias en busca de amor se encuentran por casualidad una noche en Helsinki.

Su encuentro se ve obstaculizado por el alcoholismo, la pérdida de los números de teléfono, los malentendidos y la vida en general, que no siempre es “como en las películas”.

El 23 de febrero a las 20 horas en el Apolo se proyecta 20.000 especies de abejas, de la directora española Estíbaliz Urresola Solaguren, cuenta la historia de Cocó, de ocho años, que no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor, pero no se reconoce en ese nombre. Durante las vacaciones de verano en una casa estrechamente ligada a la cría de abejas, Cocó explora su identidad de género junto a las mujeres de su familia, que también reflexionan sobre su propia feminidad.

El 5 de marzo a las 20 horas en el Apolo se proyecta la película Smoke Sauna Sisterhood, de la directora estonia Anna Hints, sigue a un grupo de mujeres que aprovechan la oscuridad de una sauna finlandesa para compartir sus pensamientos y secretos más íntimos. Envueltas en un calor cálido y denso, lo desnudan todo para expulsar miedos y vergüenzas y recuperar fuerzas.

El 13 de marzo a las 20 horas se proyecta The teachers lounge, dirigida por Ilker Çatak y producida en Alemania, cuenta la historia de Carla, una joven e idealista profesora que decide investigar una serie de robos sin resolver en su escuela. Con la ayuda de una cámara oculta, desenmascara al ladrón, pero su revelación sorprende a todos y enfrenta a Carla a un dilema irresoluble.

Finalmente, el 20 de marzo a las 20 horas se proyecta On the Adamant, del director francés Nicolas Philibert, es un documental sobre una guardería única: una estructura flotante sobre el Sena, en pleno corazón de París.

Acoge a adultos con trastornos mentales, ofreciéndoles una atención que los ancla en el tiempo y el espacio, y les ayuda a recuperarse o a mantener el ánimo. La película invita a subir a bordo y conocer a los pacientes y cuidadores que dan vida al centro día a día.