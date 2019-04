Diputación lleva la cultura almeriense hasta la Feria del Libro de Roquetas

El homenaje a Pilar Quirosa en la Feria

El primer día se rindió homenaje a la escritora Pilar Quirosa, fallecida a principios de año y que guardó una estrecha relación con Roquetas de Mar. Luego Chencho Arias en su pregón habló acerca de los índices de lectura en general que se da en España refiriendo “el 91, 8% de los jóvenes españoles leen libros, después leo que el Quijote es uno de los libros favoritos de los lectores españoles de todas las edades. El 74,4 % de los españoles lee periódicos y el 21% suele leer en inglés”, a lo que añadió, “el apetito por la lectura se ha despertado, pero no de forma notable, cuatro de cada diez españoles no lee libros”. Entre los autores que pasan durante estos días por la I Feria del Libro de Roquetas de Mar se puede citar a Nacho Ares, Fran Perea, Gonzalo Hernández Guarch, los youtubers May R. Ayamonte y Andrea Izquierdo, Javier Moro, etc.