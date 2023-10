Diputación presenta la nueva imagen del Festival de Cine de Almería 2023

Entre los treinta seleccionados, hay tres cortos ‘made in Almería’ que corresponden a tres trabajos de ciencia ficción: Los Veranos de tu Invierno de Nei Loya; Okupa de Carlos Polo; y Samuel de David del Águila. Así de los seleccionados, de España hay 17, de los que tres son andaluces y entre los que se encuentran 3 almerienses, uno de Italia y otro de Reino Unido.

Desde el Ayuntamiento de Almería, como colaborador del Festival, su concejal de Cultura, Diego Cruz, apuntaba que “Almería es Cultura es una realidad que no escapa a nadie, como venimos demostrando con el lema de nuestro Área desde hace varios años. Y dentro de ello, por supuesto, Almería es Cine. Y no sólo porque hayamos sido escenario de numerosas producciones internacionales de cine, de series, de rodajes de todo tipo, sino porque en Almería el Cine se vive y se siente como algo propio, haciendo que sea una excelente cuna de creadores, como demuestra cada año este ciclo dentro de FICAL, con la gran cantidad de profesionales surgidos en nuestra provincia y con tantas y tantas escuelas audiovisuales existentes”.

Cortometrajes seleccionados

Los veranos de tu invierno de Nei Loya, Okupa de Carlos Polo, Samuel de David del Águila, 7:11 Cuarzo de Daniel Ortiz Entrambasaguas, La vida entre dos noches de Antonio Cuesta, Alicia de Tony Morales, Aunque es de noche de Guillermo García López, Ava de Mabel Lozano, Céntrico de Luso Martínez, El trono de Lucía Jiménez, Es Navidad de Rubén Pascual Tardío, La ley del más fuerte de Raúl Monge, Lucía de Marta Etura, Madreselva de Nata Moreno, Arquitectura emocional 1959 de León Siminiani, Malegro verte de Null García. Solo un ensayo de Hugo Sanz, Tsutsue de Amartei Armar, Feroz de Asghar Safar y Antoine de Bujadoux, Headless de Bason Baek, Its a Gray, Gray World de Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib, The Steak de Kiarash Dadgar, Yellow de Elham Ehsas, The Stupid Boy de Phil Dunn, Tria de Giulia Grandinetti, El Grillo de Carlos Hernández Vázquez, O prazer é todo meu de Vanessa Sandre, Bird Drone de Radheya Jegatheva, Fragments de Marie-lou Béland y Power Signal de Oscar Boyson.