El mejor tributo a Dire Straits llega mañana viernes al Teatro Auditorio de Roquetas

En The Very Best of Dire Straits, Brothers in band ofrece una elegante y cuidada puesta en escena junto con una dirección musical arreglada para la ocasión combinando lo mejor del extenso repertorio de la banda de Mark Knopfler tanto de sus grabaciones de estudio como de directo. Este espectáculo llega mañana viernes a las 21:30 horas al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

Desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline del año 1978 hasta el mítico riff de Money for Nothing, pasando por temas como Telegraph Road, Lady Writer, So Far Away, Love Over Gold, Tunnel of Love, Romeo & Juliet, Sultans of Swing y un larguísimo etcétera.

Si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en Dire Straits lo mismo ocurre con Angelo Fumarola. Su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y sobre todo su espectacular forma de tocar la guitarra nos muestran al Mark Knopfler de una época pasada que ya no volverá, aquel que nos llevaba de la mano con melodías que ya pertenecen a la memoria colectiva, aquel que nos dejaba asombrados con la velocidad de sus manos y su tan personal forma de tocar la guitarra.

No menos importante es la banda que acompaña a Angelo Fumarola: Antonio Abad (Guitarra Rítmica), Fernando Abenza (Bajo Eléctrico), Xabier Vaz (Pianoy Teclados), Angel Fernández (Hammond y Sintes), Miguel Queixas (Batería), Rubén Montes (Percusión), Diego Alonso (Saxos) y Pablo Gisbert (Pedal Steel Guitar), que conforman un grupo de reconocidos músicos de primer nivel interpretando juntos lo mejor del repertorio de Dire Straits.

Brothers in Band continuará también en su próxima gira con la presentación de su recién estrenado espectáculo Alchemy Dire Straits Re-Live, una ambiciosa y cuidada producción que nos trasladará al mítico directo que la banda inglesa grabó en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983.

Desde su publicación en 1984, este doble álbum en directo se convirtió en un icono de la historia del rock y treinta y seis años después bROTHERS iN bAND revivirá el Alchemy con la misma formación, repertorio, atmósfera y todos los detalles que ya forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Brothers in band ha girado en Alemania, Francia, Luxemburgo, Portugal y España, destacando desde sus inicios por su fidelidad en la recreación de las diferentes etapas de la banda británica, siendo las palabras de Guy Fletcher - Teclista de Dire Straits y Mark Knopfler desde 1984 hasta la actualidad - las que hablan por sí mismas:"Creí que era una grabación nuestra"