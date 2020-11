Más de 400 personas participan en las jornadas ‘Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical’

Nuevo éxito y nuevo paso adelante dado por Cooltural Fest ‘Music For All’ por un mundo musical cien por cien inclusivo e igualitario. Más de 400 personas han participado en la versión almeriense de la primera edición de las Jornadas ‘Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical’. Un evento que se desarrolló en el pasado mes de octubre en la Universidad de Granada en formato semi-presencial y que esta semana se ha celebrado en Almería, íntegramente en modalidad on-line.

Así, el festival almeriense, que cuenta con el apoyo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, continúa haciendo camino e historia en su trabajo por la plena inclusión a través de su proyecto ‘Music For All’. Porque si ya en los conciertos de Cooltural Go! se dio un nuevo paso adelante habilitando más comodidades y medidas para garantizar que la música sea una experiencia plena para todos, este otoño se ha dado ‘un salto académico’.

Tras la inauguración oficial a cargo de los concejales de Cultura y Educación, Diego Cruz, y de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, junto al presidente de la Fundación Music For All y director de Cooltural Fest, Diego Ferrón, las jornadas no podían abrirse de otra manera que con música. El flamenco de la cantaora con discapacidad Laura Fernández, acompañada a la guitarra por su hermano Pablo. Tientos, tarantos, bulerías… Una bella entrada previa a las dos mesas redondas de la jornada del miércoles.

La primera de ellas contó con la participación de Roberto Aguado Casado. Educador Social de Asprodesa y director de Ura Clan como moderador y de Jose María Rueda, presidente ASOAL, Equipo OLA, oficina de lectura fácil y accesibilidad de A Toda Vela, Rosario Machado Calvo, técnico de Rehabilitación ONCE Almería y el propio Diego Ferrón como ponentes, que hablaron sobre la accesibilidad e inclusión en los grandes eventos musicales y culturales.

En este sentido, Ferrón explicó que “desde Cooltural Fest y la Fundación no queremos ser el único festival de España que sea inclusivo. De hecho, estamos elaborando una guía que permita que esta forma de hacer las cosas sea cada vez más normal y habitual, que consigamos una inclusión plena de manera natural y no como un objetivo con el que colocarse una medalla”.

La segunda mesa de la jornada del miércoles contó con la moderación de Rocío Guillén, periodista miembro de la FAAM y la intervención de Pablo Cutillas, personal de accesos en Cooltural Go! y Coltural Fest-Music for All, Raúl Martínez Moreno, ‘el Ciego del Rapper’, Rafael Lugo Vizcaíno, periodista y precursor de ‘Viviendo la Diversidad’ y María José Sánchez Lorenzo, del departamento de Promoción Cultural y Museo Tiflológico de la ONCE. Su leitmotiv, la diversidad en la industria musical, contando sus experiencias en primera persona.

Jueves, segundo día

En la tarde noche del jueves se celebró el segundo día de las jornadas, que estuvo dedicado a la igualdad en la industria musical. En primer lugar con la presentación del bloque, a cargo de la concejala Paola Laynez que afirmó compartir el interés y preocupación por la inclusión de los colectivos en vulnerabilidad, discriminación o desigualdad.

A continuación, Virginia Pastor Ortega, del área de Producción de Cooltural moderó una mesa que contó con la intervención de Herminia Martínez García, vocal de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música, Elena González, técnico residente de sala Planta Baja y formadora de la Escuela de Arte de Granada, Rocío Saíz, de Chillers y Monterrosa, y María Pellicer, de Eo! Música y manager, entre otros, de Carmen Boza, Kuve o El Kanka. Todas dieron su visión sobre el papel de la mujer en la industria, con opiniones a veces contrapuestas en torno a la necesidad de una discriminación positiva, pero siempre enriquecedoras.

A continuación, se realizó una doble charla sobre prevención de violencia de género en eventos, a cargo de María del Mar Mena Reche, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería y Pablo Galindo Calvo, profesor titular de Sociología de la UGR y responsable del Área Social Cooltural Fest-Music for All. La sesión terminó con la charla y actuación de Luisongo Landa, baterista y conferenciante de ‘Querer es poder’, que estuvo acompañado de su banda ND50.

El broche musical a este excelente foro de debate inclusivo, vendrá de la mano del concierto benéfico de Mr. Kilombo, con entrada donativo para la Fundación Music For All. Será el domingo, 29 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Mesón Gitano. Al frente de Mr. Kilombo se encuentra Miki Ramírez, mostrando un cóctel musical en donde la rumba tiene el protagonismo, mezclándose con la timba, la samba, el reggae, el ska o el rock con un resultado que invita a la farra y el jaleo. Sus letras son ácidas y directas, a veces, porque también pueden resultar sutiles.

Las Jornadas han estado organizadas por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura y Educación, Cooltural Fest y la Fundación ‘Music For All’ del festival, con la colaboración del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, el Área de Promoción de la Ciudad, Fundación Ura Clan, ONCE, Universidad de Granada y FAAM.