Dreambeach anuncia el último concierto de Noisia en España y agota 15.000 abonos en 50 minutos

Dreambeach, el festival de música electrónica más reconocido de España, ha echado a rodar su octava edición con energía. El pasadolunes anunció por sorpresa a los flamantes 'números uno' del mundo, Dimitri Vegas & Like Mike; y hoy ha soltado un nueva bomba con el anuncio del último concierto de Noisia en España. El trío holandés de Drum & Bass, que acaba de anunciar su disolución en 2020, dirá adiós a sus fans de nuestro país con un gran espectáculo de despedida en Villaricos-Palomares, entre el 5 y el 9 de agosto del año que viene.

El prestigio de los artistas anunciados, unido al dulce sabor de boca que dejó entre sus seguidores la última edición de Dreambeach el pasado agosto, ha desatado este mediodía un auténtico aluvión en la compra de tickets. El festival ha puesto a la venta este mediodía un cupo de 15.000 abonos para el próximo verano y la serie completa ha volado en menos de una hora en la página web oficial, www.dreambeach.es.

Desde la fundación del festival en 2013, nunca antes los dreamers habían completado un sold out tan rápido. En poco más de 50 minutos, los tres tramos de entradas, con precios promocionales entre 39€ y 50€, se han esfumado. En vista de esta avalancha y de que miles de fans se han quedado fuera de este cupo limitado, la organización ha decidido prolongar esta venta de lanzamiento y la taquilla online permite aún la compra de abonos a partir de 55€ en todas sus modalidades: con y sin acampada y la opción VIP.

Buena parte de esta locura se debe al exclusivo concierto que Noisia ofrecerá en Almería en el año de su adiós. Dreambeach será el único festival en España donde recalará la gira de despedida ‘It's never the right time’, con la que el legendaria banda de Groningen (Holanda) pondrá fin a 20 años de sonidos callejeros, desasosegantes y agresivos. Sus integrantes, Nik Roos, Martijn van Sonderen y Thijs de Vlieger, plasmaron esa identidad urbana en su último álbum de estudio, ‘Outer Edges’ (2016), una oscura obra maestra que discurre entre sonidos Electro, Breakbeat y violento Neurofunk.

En su avance de artistas de hoy, Dreambeach también se ha acordado de los amantes de la electrónica un-derground y el Hip-Hop. El año que viene regresa a la carpa de Techno uno de los mayores maestros del género, Luciano. El suizo-chileno se reencontrará con su fiel público dreamer con los 42 años ya cumplidos, y en un formidable estado de veteranía, equilibrio personal e inspiración musical. También estará en la 8ª edición la voz más autorizada del rap en castellano, el aragonés Kase.O, con su inconfundible verso sin concesiones.