Dreambeach aligera la cuesta de enero fichando a Alesso y con la vuelta de Deep Dish como dúo

Dreambeach, el mayor festival de música electrónica de España, anuncia a dos nuevos cabezas de cartel de su 8ª edición, que se celebrará del 5 al 9 de agosto. Se trata de Alesso, un genuino icono de la generación EDM que debutará en Villaricos-Palomares; y Deep Dish, un legendario dúo de sonido underground disuelto en 2006, y que ha elegido Almería como escenario de una de sus escasas y exclusivísimas reapariciones.

El macrofestival andaluz ha finalizado una exitosa campaña comercial como motivo de las fiestas en la que ha batido su récord de abonos comprados por los dreamers como regalo de Navidad y Reyes. A falta de 7 meses para su celebración, y visto el ritmo de venta de tickets, la organización aventura que podría superarse la marca de asistentes del año pasado. En verano de 2019 bailaron en Dreambeach un total de 160.000 personas.

Con el fin de suavizar la cuesta de enero, los precios de los abonos mantienen su precio y siguen estando al alcance de los bolsillos jóvenes. El abono completo para 5 días de festival cuesta 65€, mientras que el precio del abono con acampada es de 94€. El festival también ofrece modalidades VIP con y sin acampada con precios desde 120€. Las entradas se pueden adquirir en www.dreambeach.es.El sueco Alesso (61 en el ránking Top100 de la revista británica DJ Mag) ha sido una insistente petición de los dreamers en los últimos años. Virtuoso pianista y productor, ha crecido como artista bajo la tutela de su compatriota Sebastian Ingrosso, de Swedish House Mafia. Es autor de himnos emblemáticos de la música dance comercial como ‘If I Lose Myself’ (con OneRepublic) y ‘Something Just Like This’ (galardonado remix de un tema original de The Chainsmokers & Coldplay). Ha acompañado como telonero a Madonna en giras y su distintivo sonido Progressive House ha triunfado en citas punteras como Coachella, EDC, Ultra y Tomorrowland.

Deep Dish es un dueto originario de Washington (EEUU) que influyó decisivamente en la definición de la electrónica underground en los 90 y 2000. Su álbum ‘Junk Science’ los lanzó a la fama y durante casi una década fueron los productores y remezcladores más perseguidos por artistas de la talla de The Rolling Stones, Pet Shop Boys, Tina Turner, Michael Jackson o Eminem. En 2002, ganaron el premio Grammy por el remix de ‘Thank You’, de Dido. En 2006 alcanzaron el #8 del Top 100 de DJ Mag, pero decidieron separarse ese mismo año, y Dubfire y Sharam emprendieron carreras en solitario.

Desde entonces, escogen muy cuidadosamente sus reapariciones como dúo. Para todo este año solo habían confirmado su presencia como Deep Dish en el festival The BPM en Costa Rica el 15 de enero. ¡Ahora sabemos que también serán cabezas de cartel en la carpa del Techno en Dreambeach 2020!Tras una exitosa campaña comercial de Navidad y Reyes, el macrofestival andaluz cierra lasfiestas con récord de abonos vendidos para su 8ª edición (5-9 agosto).

Alesso, un icono de la generación EDM, debutará en el escenario principal de Villaricos-PalomaresEl legendario dueto underground formado por Dubfire y Sharam se disolvió en 2006 y sóloreaparece unido en una o dos fechas al año.