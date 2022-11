El Dúo CelloGayageum fusiona el folclore coreano milenario y matices contemporáneos

El Teatro Apolo quedó encandilado por la propuesta musical de Dúo CelloGayageum, una pareja de músicos coreanos que, en el marco del Festival Internacional de Jazz ‘Almeríjazz’ que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, ofrecieron su impresionante mezcla de las sonoridades del milenario instrumento de cuerda “gayageum” y la maestría en el cello, que servía de base para establecer distintas ambientaciones en lo que era una fusión perfecta del folclore con matices contemporáneos, anoche gracias al intercambio de Plataforma Jazz España con el festival Jazz Jarasum de Korea.

Dayoung Yoon en el gayageum y Sol Daniel Kim en el chelo ofrecieron un catálogo de seres y estares a través de la música con inspiraciones y composiciones que tenían como resultado un fuerte ingrediente audiovisual, desde la ensoñación de libertad y soledad en bosque, pasando por la tranquilidad y a la vez peligro del océano o la historia de un cowboy que en lugar de viajar hacia el oeste lo hace hacia el este.

La armonía de este y oeste, que ellos definen como “ondas del sur y viento del norte” se hizo fusión en piezas como Dream like fantasy o Unusual cowboy. La primera parte del concierto se realizó con el gayageum de doce cuerdas, más antiguo, para cambiar a mitad de concierto por uno de veinticinco cuerdas, algo más parecido a lo que podría ser un arpa, ofreciendo mayor posibilidad de armónicos.

Dedicada a las personas que se sacrifican por el beneficio de los demás sonó Fisherman para después seguir con una de las joyas de la velada, de título coreano, en compás de cinco. A la plasticidad y sonoridad del instrumento tradicional, capaz de sonar tremendamente ágil y moderno, conquistó el desencanto del chelo al arco de F.A.E. y el punto castizo de J’ai vu un loup, de raíz española. Y no sería la única vez puesto que Sol Daniel confesó ser un enamorado de la guitarra flamenca. Tras el Sound of the ocean, donde las cuerdas evocaron hasta el sonido de las olas, llegaría el momento de encarar el final con Am Kanal, de nuevo muy visual, y Hanyang, que terminó de levantar al público de su asiento hasta que tuvieran que repetir otro tema más.