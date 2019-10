La sala EMMA estrena nueva temporada con un teatro sin guión

La Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) vive estos días uno de los momentos más destacados de su calendario anual. Además de celebrar la semana de puertas abiertas, durante la cuál se podrá disfrutar de su amplio abanico de actividades de forma gratuita cada tarde, su espacio escénico estrena el curso con nombre y una gran apuesta por el teatro de improvisación.

La Sala EMMA sube el telón del curso el próximo sábado cinco de octubre a las 21:30 horas con Improductivos, una compañía llegada desde Sevilla que introducirá al público en el universo de la impro. Los actores Germán Santori y Fran Caballero actuarán bajo la improvisación técnica de Alba Povedano. El público forma parte del formato en la medida en que sus propuestas son el punto de partida para la creación en vivo de escenas e historias de humor. Diferentes retos escénicos pondrán en aprietos a los improvisadores que tendrán que emplearse al máximo para sorprender al público. Las personas interesadas podrán adquirir sus entradas en la Taquilla de la EMMA.

“La impro es un tipo de teatro en el que no existe un guión previamente escrito. No hay personajes, ni diálogos, ni tramas fijadas”, explican desde la compañía. Es por esto que la complicidad es un ingrediente indispensable y nada es predecible, pues los actores están a merced de la escucha y la creatividad cuando se suben al escenario. Desde que naciese en Sevilla en el año 2011, Improductivos no ha dejado de improvisar. Fruto de esa pasión, la compañía tiene como objetivo investigar la técnica de la improvisación teatral y desarrollar espectáculos donde las historias sean las protagonistas. Sus espectáculos se caracterizan por un humor inteligente y una puesta en escena fresca y dinámica en la que el público participa constantemente.

Improductivos cumple ocho temporadas ininterrumpidas en el cartel de la escena andaluza, lo que le ha llevado a consolidarse como compañía de referencia en el teatro de improvisación dentro de esta región. Su trabajo ha dejado impronta en otras ciudades del territorio nacional como Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca o Madrid, y en el extranjero en países como México o Portugal.

Durante el curso 2018/2019 su escenario acogió un total de 65 citas culturales. El espacio escénico del centro, ahora llamado Sala EMMA, cuenta con 225 butacas y propone durante el curso conciertos de diferentes géneros musicales, representaciones teatrales, proyecciones, presentaciones de libros… así como las audiciones musicales y muestras de final de curso de los alumnos.