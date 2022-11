Kyle Eastwood, Kenny Garrett y Jorge Pardo cierran esta semana el Festival de Jazz

El 30º Festival Internacional de Jazz de Almería ‘Almerijazz’ suma y sigue en la celebración de tan significativo número de edición encarando su tercera semana con más atractivas propuestas para los amantes del género y todos los que quieran adentrarse en su riqueza sonora.

Después de que el público disfrutara de la apasionante y original actuación de Dúo CelloGayageum, del hard bop de Antonio González y Arturo Sierra Quintet y del encuentro de jóvenes bandas de Valencia, Huesca y Almería, el festival tendrá esta semana otra media docena de nombres propios.

Mañana miércoles, en Clasijazz, tendrá lugar la presentación del libro de Ramón García, editado por el Instituto de Estudios Almerienses, en el que repasa la historia del jazz en Almería durante el pasado siglo XX. En esta cita, que comenzará a las 20:30 horas, se contará a continuación con un mini concierto sorpresa y después una jam session marca de la casa.

El jueves, 10 de noviembre, a las 18:30 horas, será en el Apolo la segunda de las proyecciones de Cineclub dentro del festival, con la película Vania en la Calle 42. Más tarde, a las 21 horas, en el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) recibirá el concierto de Trinidad Jiménez, con entrada libre hasta completar aforo.

El viernes y sábado serán las citas estelares e internacionales de la edición de este año. El viernes, día 11, con Kyle Eastwood Quintet, presentando Cinematic y el sábado, día 12, con The Kenny Garrett Quintet, presentado Sounds from the ancestors, en ambos casos en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y con inicio a las 20:30 horas.

El domingo, 13 de noviembre, el mismo escenario recibirá el concierto de Big Band Clasijazz junto al gran Jorge Pardo, en este caso con comienzo a las 19 horas. Hay que recordar que el festival concluirá el lunes, día 14, con conciertos didácticos para colegios e institutos con Sin funk no hay paraíso en Clasijazz.

Las entradas para estos y el resto de espectáculos que se celebrarán hasta el próximo 14 de noviembre se encuentran a la venta en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, en https://almeriaculturaentradas.es/ y en la web www.almerijazz.com, con distintos precios según la actividad.

El Festival de Jazz de Almería está organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Asociación Clasijazz, con la participación del Centro Andaluz de Fotografía (CAF), Cineclub, la asociación AIE con su programa ‘Jazz en Ruta’, la Plataforma Jazz España, centros educativos, además de contar con el patrocinio de Águila.

El 9 de noviembre se presenta el libro Al este del sol de Ramón García en Clasijazz a las 20:30 horas. El autor presenta en la obra una historia del jazz en Almería en el siglo XX. El libro está editado por el Instituto de Estudios Almerienses. El acto contará con la presencia de Ramón García y el periodista Jesús Pozo, que ha ejercido de prologuista de la obra. Tras la presentación, el autor se subirá al escenario con personajes ilustres del jazz de Almería en un mini concierto sorpresa. Incluye la entrega del premio anual del festival Almerijazz Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid a Pablo Mazuecos.

El 9 de noviembre habrá una Jam Session Clasijazz en Clasijazz a las 22 horas. Tras la presentación del libro de Ramón García y el mini-concierto posterior, los asistentes podrán disfrutar de una tradicional Jam Session de Clasijazz.

El 10 de noviembre, el Cineclub proyecta Vania en la calle 42 en el Teatro Apolo a las 18:30 horas. Última obra maestra de Louis Malle (1994). Un homenaje al mundo del teatro basado en la obra de Anton Chéjov ‘Tío Vania’, adaptado en esta ocasión por el guionista David Mamet.

El 10 de noviembre, Trinidad Jiménez actúa en el Centro Andaluz de la Fotografía a las 21 horas. La flautista almeriense ofrecerá un recital de piano, flauta y electrónica medida, donde prima, sobre lo demás, la expresividad y la necesidad de contar historias sin palabras, vislumbrando la herencia melódica del flamenco, pero también improvisaciones vestidas con armonías de jazz en un diálogo abierto, vivo y repleto de referencias, acompañada por José María Pedraza ‘Petaca’ al piano y teclados.

El 11 de noviembre, Kyle Eastwood Quintet actúa en el Auditorio a las 20:30 horas. El afamado y prestigioso músico, además hijo de Clint, presentará su proyecto Cinematic, basado en música de películas con cuidados y sofisticados arreglos.

El 12 de noviembre, The Kenny Garret Quintet actúa en el Auditorio a las 20:30 horas. Presentará en directo los temas que dan vida a su más reciente trabajo discográfico de estudio, Sounds from the ancestors, al que se ha rendido la crítica del jazz internacional.

El 13 de noviembre, la Big Band Clasijazz con Jorge Pardo actúa en el Auditorio a las 19 horas. Es uno de los proyectos más esperados en la trayectoria de Clasijazz Big Band. El reconocido músico Jorge Pardo, especialmente vinculado con Almería, presenta su proyecto para gran formato. Todo dirigido por el gran trompetista David Pastor. Flamenco y jazz de máximo nivel.