Elegancia ‘En clave de soul’ en el segundo concierto del ciclo ‘Café en vivo con voces femeninas’

La mala previsión meteorológica no impidió que el jueves se celebrase el segundo de los conciertos de ‘Café en Vivo con Voces Femeninas’, que forma parte del Circuito Municipal de Música y Artes Escénicas ‘re-activaCultura20’, una de las iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento dentro del Plan de Reactivación Económica y Social de la Ciudad, en este caso a través del Área de Cultura y Educación. En Clave de Soul tomó nel relevo de Carmen Muyor en un concierto que se trasladó de la terraza del Ayuntamiento al Teatro Apolo, para comodidad de público y artistas.

En Clave de Soul es un dúo formado por la cantante Mariluz Negrillo y el saxofonista Juanma Linde. El proyecto surge como fusión de la amplia trayectoria profesional los componentes de este dueto que presentan un formato íntimo y personal en el que unen temas clásicos y actuales del Jazz, Soul, Funky e incluso Boleros, así como composiciones propias, todo ello pensado para personalizar el repertorio y aportar un toque y estilo propio destacando en los directos por su precisión, fuerza y frescura.

Con un repertorio delicado y elegante, el dúo desplegó todo su encanto con la dulce voz de Luz y el calor metálico del saxo y clarinete de Juanma, con temas como Cuando vuelva a tu lado de María Grever, La vie en rose de Edith Piaf o el eterno Fly me to the moon de Bart Howard.

Una tarde agradable y acogedora mientras fuera el tiempo se hacía cada vez más incómodo frío. También habría espacio para temas más agitados como el Creep de Radiohead, English man in New York de Sting, para marcharse con I put a spell on you de Jay Howkins.

Tras Carmen Muyor y Quique Peña el pasado jueves, día 19, y este juves con En Clave de Soul, las próximas citas con ‘Café en Vivo con Voces Femeninas’ serán los tres próximo jueves de diciembre, los días 3, 10 y 17, con Lena Carrilero, Sara Soul y Mar Venzal, respectivamente.