Emilio del Río llena el Paraninfo de la UAL recordando que todos somos Latín Lovers

Editado por Espasa y catalogado ya como un bestseller por su gran éxito de ventas, a su autor parece no importarle ni mucho menos eso, sino que el mensaje que contiene realmente cale en la sociedad. Así, Emilio del Río, que es Profesor Titular de Filología Latina de la Universidad de La Rioja, diputado nacional por esa misma circunscripción, así como uno de los colaboradores habituales del programa ‘No es un día cualquiera’, que se emite los domingos en Radio Nacional de España, ha sido capaz de conectar con un abarrotado Paraninfo gracias a sus dotes de comunicador. Ante él se ha reunido una amplia representación de los estudiantes de Bachillerato de la provincia de Almería, reafirmado su vocación para sus futuros estudios.

En el propio título del libro está gran resumido el contenido del mismo, que ha desgranado con maestría el propio autor: “Esa es la clave, la tilde, todos somos ‘Latín lovers’, y esta obra está destinada a aquellos que no tienen ni idea de latín, a los que lo han estudiado y lo odian, y por supuesto a los que lo aman, para todos ellos, para el gran público, para los estudiantes y para los profesores”. Precisamente con ellos ha querido tomarse una foto sobre el escenario del Paraninfo de la UAL a modo de reconocimiento a su labor diaria con el alumnado. Ha sido el preámbulo de un acto multitudinario organizado por la Facultad de Humanidades y el Centro de Investigación Comunicación y Sociedad por parte de la UAL, además de la delegación de Almería, Granada y Jaén de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y la Sociedad de Estudios Latinos.

Para Emilio del Río “docencia y divulgación son lo mismo, ya que se trata de transmitir el amor por la cultura clásica y de hacer ver lo divertido que es el latín, que es lo fundamental; lo es, la lengua de la que viene nuestra lengua, la cultura de la que viene nuestra cultura, estudiarla y por supuesto difundirla, es divertido, y si los romanos aportaron algo, además de las carreteras, de la lengua, del derecho… es a reírse de todo y de sí mismos, siendo esto es una de las más grandes contribuciones del mundo clásico”. Del Río se ha alegrado por el interés y el trabajo de la UAL: “En una universidad como esta, de tanta calidad, y que tiene en su lema el latín, el latín tiene que estar especialmente reconocido y siempre protegido y cuidado”.

En su acción política ha impulsado recientemente, a finales de febrero, la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados para la declaración por la UNESCO del Latín y del Griego como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: “Es de justicia, porque nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra manera de ver el mundo y la vida, todo ello, viene del mundo clásico, sobre todo del latín y de los romanos, y por tanto no estamos haciendo sino un acto de justicia”. Ante un foro mucho más joven se ha sentido cómodo, ya que la charla a estudiantes preuniversitarios es básica: “Es una manera de atraer a la universidad a los chavales de Bachillerato y que vean antes de llegar que aquí no solo se aprenden conocimientos, que es fundamental para el día de mañana tener un puesto de trabajo y contribuir al desarrollo personal suyo, a tener un proyecto familia y contribuir al desarrollo social, sino que se aprende a ser, y es lo más importante, buenos ciudadanos; con el latín, mejores ciudadanos y más felices”. Su deseo, “que haya más latín en el bachillerato, que todos lo puedan estudiar”.

Manuel López, director del CySOC, ha presentado a Del Río y a Jesús Herrera, actor almeriense que ha participado activamente en la exposición del autor, mostrándose satisfecho de tener en el campus una actividad de tan alto nivel: “La hemos diseñado pensando en los institutos porque es donde está la cantera y donde está el futuro de cualquier disciplina; hablamos una versión avanzada del latín, somos romanos, hablamos latín somos clásicos en el fondo, algo que se trata de recordar a la gente con la presencia de Emilio, un auténtico fenómeno en la comunicación, lo que necesitamos todas las disciplinas, buenos divulgadores, y para serlo hay que ser también un buen científico, y él lo es”. Ha destacado que la aportación de Del Río en RNE “la sección Verba Volant, se usa como material didáctico en los institutos”.

López ha recordado que el CySOC siempre busca la manera de conectar la sociedad con la universidad, “y la vía es la comunicación, y de hecho nos llamamos así”, ha puntualizado. Con el autor de Latín Lovers como ‘aliado’, ha conseguido reunir a estudiantes de los IES Alborán, Al-Ándalus, La Salle-Virgen del Mar, Galileo, Juan Rubio Ortiz, Alhadra, Maestro Padilla, Algazul, El Parador, Aguadulce y Mar Mediterráneo, más el SEK Alborán. Todos ellos han comprendido mejor que el latín, en definitiva, es ‘La lengua que hablamos (aunque no nos demos cuenta)’, tal y como dice el subtítulo del libro de Emilio del Río, obra con “multitud de referencias al deporte, la economía, la comida, el cine o la música” con las que deja claro “que el latín está muy vivo entre nosotros, no solo en los registros cultos, sino en la cultura coloquial sin que seamos conscientes de ello”.