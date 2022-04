El ‘Encuentro Connecting Musicians’ deja un concierto para el recuerdo

La música es maravillosa y tiene una capacidad enorme para unir a personas de diferentes edades, nacionalidades y culturas. Pequeños, jóvenes y adultos abarrotaron el Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo para asistir al concierto que puso fin al primer Encuentro Connecting Musicians que ha organizado la Orquesta Ciudad de Almería. En esta iniciativa han participado músicos de la OJAL, de Suecia y de Lucena (Córdoba), todo ellos han estado aprendiendo a las órdenes del prestigioso músico sueco Peter Schoening: “Este es un proyecto fantástico porque se basa en una música estupenda tocada de manera maravillosa por gente muy joven”, asegura el artista sueco.

Los jóvenes músicos, dirigidos por Schoening, interpretaron un repertorio con el que cautivaron al público con obras como Schubert trío, Elgar Serenade, Williams Harry Potter: y One Vision y The Show Must go on, de Queen. Desde el domingo, 10 de abril hasta el 13 estuvieron conviviendo juntos estudiantes españoles y suecos con profesores de un marcado carácter internacional ensayando, trabajando y, sobre todo, aprendiendo de cara al ‘Queen Project’, que culminará con un concierto el próximo verano de 2022.

Peter Schoening Director de orqueta y violonchelista nació en una familia de varias generaciones de músicos, y comenzó a tocar el violonchelo a los cuatro años de la mano de su padre. Sus cuatro hermanos son también músicos de reconocido prestigio.

A los seis años comenzó a estudiar con Robert Vogl de Bohemia, que se había trasladado a Suecia durante la guerra mundial, trayendo consigo la gran tradición de violonchelo de Praga de David Popper. Desde el principio, Peter tuvo una gran facilidad con el instrumento.

En su infancia realizó varias giras con la orquesta familiar a Alemania del este y a la antigua Checoslovaquia.

A los 15 comenzó a estudiar con la esposa de Robert Vogl, Maja Vogl, que era la directora de la Academia de Música de Gotemburgo. A los 17 años fue aceptado para estudiar con Janos Starker y Zara Nelsova en la Escuela de Bellas Artes de Banff en Canadá. Desde su regreso a Suecia a la edad de 19 años ha realizado numerosas giras por todo el mundo como un intérprete de música de cámara simultáneandolas con su carrera docente desde hace más de 15 años. Peter ha impartido clases magistrales en los países de China, Brasil, España y Malta. Ha sido maestro de parte de los violonchelistas y músicos de cámara de Suecia. Toca en un violoncello de Michael Platner de Roma 1732 y un arco de Jean Jacques Millant.