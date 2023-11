Noemí Trujillo: “Probablemente me ponga a trabajar en algo de la mujer detective en la novela negra”

La autora nacida en Barcelona protagoniza hoy jueves el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería, donde presenta su último ensayo titulado La maternidad era eso. El acto literario será a las 19 horas en el Museo Arqueológico de Almería.

-¿Cómo surge la idea de hacer esta gran tesis sobre la maternidad en la literatura del siglo XX?

-Los escritores tenemos una chispa invisible que nos lleva a querer contar las historias. Ese chispazo surgió cuando entro en la Universidad con 38 años, tengo dos niñas y me resulta muy difícil esa conciliación en mi trabajo remunerado. La universidad, mis cargas familiares y mi maternidad me resulta muy complicado. Me doy cuenta de que lo que a mí me separa de mis compañeras son 20 años de diferencia y aparte yo tengo dos hijas, a las que tengo que ir a recoger, y eso marca una lectura diferente. Cuando a mí me enseñaban Hamlet me fijaba en su madre, en Gertrudis y cuando me explicaban La Vida es sueño me fijaba en ese niño que nace y se queda sin madre. Y así con todos los libros que abordábamos en la carrera. Los profesores me hicieron ver que mi visión no era mala, era incluso una forma diferente de mirar la literatura. Y ese es el embrión de este ensayo.

-Han sido años de mucho trabajo para hacer este ensayo tan completo.

-No ha sido fácil, porque eran los estudios en la Universidad Carlos III, la vida familiar, la maternidad y escribir. Llevar a cabo todo eso no es fácil, pero he estado mucho tiempo tomando notas y en tercero de carrera decido que voy a acotar la presencia de la madre en la literatura del siglo XX. Precisamente, el siglo XX es apasionante, ya que se producen grandes transformaciones y es el siglo de los grandes relatos bélicos.

-¿La elección de los autores y las obras la tuvo clara desde el principio?

-La Metamorfosis de Kafka no la tenemos en la cabeza como un libro que trate sobre la maternidad, normalmente nos fijamos en Gregorio Samsa, que es el protagonista y como sufre una metamorfosis. A Kafka se le ha leído siempre desde su relación con su padre que tanto está presente en su obra. Yo propongo en La Metamorfosis que hay una madre que sufre mucho por la metamorfosis de su hijo. Mi propuesta de lectura es que vamos a fijarnos en ese personaje materno al que a lo mejor hasta ahora no hemos dado el suficiente protagonismo.

-Su propuesta es muy clara.

-Mi propuesta es volver a textos que conocemos muchísimo del siglo XX, pero mirarlos de otra manera. Si los miramos de otra manera, nos damos cuenta de que la maternidad está presente en la literatura, pero quizás lo habíamos pasado un poco por alto.

-¿Qué madres le han llegado especialmente al corazón?

-Te voy a dar dos ejemplos, uno desde lo personal y otro desde lo literario. Desde lo personal me llegaron mucho dos autoras Jane Lazarre y Adrienne Rich cuando hablan de ese sentimiento de ambigüedad hacia el hijo, de que es posible amar al hijo y odiarlo al mismo tiempo, por la cantidad de cambios físicos y emocionales que produce en la madre la llegada del primer hijo. Dice Adrienne Rich que “la cólera y la ternura son compatibles” y Jane Lazarre que “es imposible amar y odiar a tu hijo”.

-¿Y a nivel literario?

-Hay un personaje que me encanta como es Úrsula Iguarán de Cien años de soledad. Es la gran matriarca de la familia, se encarga de la familia y protege la economía familiar. Ursula Iguarán es un personaje literario fantástico. Si tenemos en mente que cada año hay que leer El Quijote pues mi propuesta es que cada año se lea Cien años de soledad de García Márquez, porque es un libro que está lleno de personajes femeninos interesantísimos.

-Queda claro que ha hecho un trabajo de rescate de mujeres madres muy importantes en la literatura.

-Hay muchos ejemplos a principios del siglo XX de madres desnombradas, sin nombre que solo se les nombra con el rol de la familia. Hay otros ejemplos en los que toman el apellido del marido como la famosa Molly Bloom de James Joyce. Ella no se llama Bloom, es el apellido del marido. Hay algunas excepciones como La madre coraje de Bertolt Brecht que reivindica su apellido. Ha sido para mí una reflexión muy interesante sobre cómo se nombra la madre en la literatura desde ese desnombramiento inicial o de esa apropiación del apellido del esposo, para tomar conciencia de que en el siglo XXI esto hay que cambiarlo.

-Hace referencia a unos autores y unas obras concretas desde 1906 al año 2000. ¿Cómo se ha producido la evolución hacia la figura de la madre?

-Hay dos grandes grupos: unas madres que no entran en conflicto y otras que se rebelan ante las condiciones que le son dadas. Hay una cierta evolución a contar estos pequeños actos de rebeldía a medida que avanza el siglo XX. Hay cierta tendencia a mostrar madres más desobediente, más rebeldes o que entran en conflicto con el entorno familiar que le es dado desde el principio a medida que avanza el siglo XX.

-Imagino que ya tiene en mente nuevos proyectos.

-La poesía está siempre en mi mente, y sigo escribiendo mis poemas. Después me fascina mucho la mujer detective y probablemente me ponga a trabajar en algo de la mujer detective en la novela negra. Ahora toca disfrutar de Almería, una gran tierra.