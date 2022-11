La Escuela de Arte acogerá una gran exposición con la obra de Manuel Falces

El próximo jueves se inaugura en la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier a las 19 horas la exposición Desde Imagina de Manuel Falces. La muestra recoge fotografías realizadas por Falces a la mayoría de los fotógrafos que participaron en el Proyecto Imagina que luego dio lugar al Centro Andaluz de la Fotografía.

Matilde Sánchez, presidenta de la Fundación Manuel Falces y viuda del fotógrafo explica que “la exposición reúne unas 250 fotografías. Tras la apertura de la muestra tendrá lugar un concierto de Juanma Cidrón que ofrecerá una pieza titulada ...E Imagina realizada expresamente para las fotografías de Manolo”.

Sánchez también apunta que “el motivo de que esta exposición se realice en la Escuela de Arte viene dado porque todas las exposiciones del Proyecto Imagina se llevaron a cabo en este centro. Y de hecho, siendo Centro Andaluz de la Fotografía, antes de tener sede, también se realizaron las exposiciones en este centro”.

El jueves precisamente se cumplen 30 años del Decreto de la Junta de Andalucía por el que se creaba en Almería el Centro Andaluz de la Fotografía, una idea original de Manuel Falces, que como buen visionario apostó por la ciudad de la luz para albergar un Centro que ha hecho historia.

La exposición la organiza la Fundación Manuel Falces y cuenta con la colaboración de la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier. “La exposición es impactante y aparecen las grandes figuras de la fotografía de esos años. Precisamente no está Cartier-Bresson que aunque vino a Almería, Manuel se comprometió en no hacerle fotografías y así fue. De hecho, Cartier-Bresson cuando vino a Almería ya no hacía fotografías, pero si dibujaba. Su aportación al Proyecto Imagina fueron una serie de dibujos que realizó en San José donde se hospedó”.

Matilde Sánchez recuerda los primeros años 90 cuando se desarrolla el Proyecto Imagina. “Nos sorprendió mucho la participación de un fotógrafo ciego, concretamente Evgen Bavcar, que fotografió la ciudad de Almería. Fue una gran sorpresa. Los fotógrafos que participaron trabajaron con total libertad, solamente se les pedía que las imágenes fueran captadas en la provincia de Almería. Martin Parr estuvo haciendo fotografías de los gatos de las rocas del Faro y los supermercados”.

Y es que Falces también fotografió mucho a la prensa que acudía a las ruedas de prensa en la calle Martínez Campos. Su archivo es muy rico en este tipo de imágenes. “Todavía se recuerda la llegada de Ilan Wolf al proyecto Imagina. Dio una rueda de prensa rodeado de latas que las utilizaba como cámara fotográfica. Luego en la calle tenía una furgoneta llena de latas. Los periodistas se quedaron muy sorprendidos”, relata Sánchez.