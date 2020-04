La Escuela de Imagen organiza para su alumnado un concurso de cortos por internet

La Escuela de Imagen y Sonido de Almería ha puesto en marcha un concurso de cortometrajes por Internet para los alumnos matriculados en la escuela. El concurso pretende poner a prueba la capacidad creativa de sus estudiantes, a través del empleo de herramientas de producción básicas, como pueden ser el teléfono móvil o una cámara fotográfica. El principal reto al que deben enfrentarse es la localización, ya que todas las obras deben ser rodadas sin salir de casa.

La duración de los cortometrajes no pueden sobrepasar los cinco minutos de metraje, créditos no incluidos. La temática es libre y se aceptan técnicas de animación de objetos fotograma a fotograma (stop motion). No se admiten a concurso, aquellas animaciones de imágenes dibujadas a Mano Alzada. Los cortometrajes deben ser originales e inéditos, es decir, no pueden haber sido proyectados en ningún medio y tampoco hacerlo hasta que se produzca el fallo del Jurado. La organización presupone que los cortometrajistas disponen de los derechos de exhibición de las obras.

El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 30 de abril a las 20:30 horas y tienen que ser enviados al email: info@eiso.es. Se podrán utilizar plataformas de envío con vínculos de descarga. El único formato admitido debe tener la extensión .MOV codificado en H264.

Por último, la proyección de los cortos se realizará en una Gala por Internet, donde los alumnos podrán ver los cortos seleccionados y emitir su voto. El Jurado formado por todos los profesores de la escuela emitirá un único fallo al Mejor Cortometraje. El premio consiste en una cámara industrial con espejo para la captura de imágenes fijas y vídeos en alta definición.