El Espacio de Mujeres abre sus puertas a la exposición pictórica 'Esencias'

El Espacio de Mujeres de la Diputación inaugura una nueva muestra protagonizada por las pinturas de Ana María García que han llenado de luz y color esta plataforma expositiva que se ha convertido como escenario de excepción para la promoción de las manifestaciones culturales de las mujeres en la provincia.

El diputado provincial de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha participado en la inauguración acompañando a la artista a la que ha dado la enhorabuena por la muestra y por seguir apostando por esta plataforma artística: “El Espacio de Mujeres se ha consolidado como un foro cultural y artístico de excepción para el talento con nombre de mujer en nuestra provincia. Hoy la Diputación se viste de Gala para inaugurar esta exposición que quiere acercar a los almerienses no sólo su obra sino la oportunidad que supone exponer aquí”.

Por su parte, la artista ha agradecido a la Diputación la oportunidad que le han brindado con esta exposición y ha invitado a los almerienses a conocerla: “Espero que disfrutéis de los cuadros tanto como yo lo he hecho pintando. Me he guiado mucho por los sentimientos y por eso, dependiendo de mi estado anímico he pintado una obra u otra y he utilizado diferentes colores. Soy muy sentimental y todo eso se plasma en esta exposición y en los cuadros que la protagonizan”.

Ana María García es técnica superior en realización de audiovisuales y espectáculos. Ha organizado sendas exposiciones colectivas en Almería y Sevilla. Además, ha ganado diferentes galardones como el tercer premio del IV Certamen Nacional de Pintura Legión Española-Almería en 2014 y 2015 y ha sido finalista hasta en tres concursos de temática taurina en Osuna y Sevilla. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 5 de marzo de lunes a viernes de 10:30 a 13 horas.