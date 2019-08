Estela García: "Trabajar en analógico es costoso”

Estela García se define a sí misma como una hacedora de imágenes “ya que uso este medio para hablar y crear historias más íntimas que objetivas”. Descubrió la fotografía gracias al sonido del arrastre de una película blanco y negro que salía de la cámara de una persona cualquiera. “Me asombró -dice- la sensación del tiempo que quedaba ausente”. A partir de ahí se interesó por lo más básico de este lenguaje y profundizó en el laboratorio blanco y negro y las técnicas antiguas: “Métodos que me permiten llevar a la reflexión todo aquello que quiero o necesito contar, son procesos lentos, durante los cuales, cualquier decisión o cambio afectan de manera irreversible en el resultado final de la imagen”

-¿Qué decir de ser fotógrafo en Almería?, ¿Cómo ha sido tu proceso y trayectoria?

-Ser fotógrafo y vivir en la ciudad de la luz pues un privilegio. Aquí empecé a fotografiar todo aquello que veía pero mi atracción por el laboratorio me llevó a Barcelona y a mi regreso a Almería he construido un laboratorio en un bonito lugar frente a la costa. Una conjunción fotográfica perfecta.

-¿Puede un fotógrafo dedicarse en cuerpo y alma a la Fotografía?

-Alguien que vive intensamente su oficio, su profesión, su arte... sólo puede entregarse a él. Para mí la fotografía es el catalizador entre la realidad y mis emociones. Desde pequeña envidiaba a los pintores y los admiraba y lo sigo haciendo, pero al descubrir la cámara me di cuenta de que mi carácter se adapta más a este instrumento, pues soy impaciente y rápida, fue un gran descubrimiento para mí y me alegro enormemente de haberlo encontrado, abrió mi percepción del mundo y de mí misma, nunca podré agradecer lo suficiente a la fotografía todo lo que me da.

-¿Cuál es la situación de la que hablas en el trabajo fotográfico presentado a MECA PHE?

-Me impacta muchísimo que la ciudad con más horas de luz de Europa conserve tantos muros “ciegos”. Urbanísticamente es un auténtico desastre, y durante décadas ninguna administración ha contemplado la idea de otorgar licencia a sus conciudadanos para “no vivir a oscuras”. Es magnífico que muchos de ellos se aventuren a abrir pequeños agujeros en esas enormes medianeras.

-Esa inquietud social parece ser común al trabajo de tus compañeros de sala, ¿Cómo valoras la articulación del discurso plástico y temático por parte del comisario Fernando Barrionuevo?

-Son discursos diferentes que casi hablan de lo mismo en un intento de universalizar lo fotográfico. Si miro el conjunto que formamos los tres siento que estoy en un lugar del Mediterráneo, no se muy bien donde pero cerca de ese mar. La labor de Fernando ha sido esencial para generar este diálogo.

-¿Podrías decir que este trabajo es representativo de tu estilo fotográfico o se aleja de lo que sueles hacer?

-Es el primer proyecto que abordo en formato digital. Es el primer proyecto en el que no desarrollo una vivencia personal, son fotografías de algo externo a mí, algo que contemplo cuando camino, que observo desde lo lejos y puedo reflexionar de una manera más objetiva. Creo que es la razón de que estas imágenes sean tan minimalistas, aparentemente vacías de contenido. No estoy acostumbrada a trabajar desde este lugar, pero he conseguido emocionarme llevándolo a cabo.

-¿Has tenido ocasión de visitar las exposiciones programadas por PHE para este año?,

-Me gustaría ver a David Jiménez por supuesto con esas imágenes tan poéticas y sugerentes, William Klein, María Moldes y esos innumerables desconocidos, siempre descubro autores que me sorprenden y eso me apasiona.

-¿En qué momento de tu creación fotográfica te encuentras?, ¿Qué supone para ti la participación en este evento y hacia dónde crees que puede llevarte en tu evolución profesional?

-Sigo inventándome fórmulas para sobrevivir fotográficamente. Trabajar en analógico es costoso y tengo que alternarlo con encargos menores. Para mi haber entrado a formar parte de esta exposición ha sido un brazo en el hombro diciéndome que lo estoy haciendo bien, que aunque cueste se llega. Es importante estar aquí y ese reconocimiento es positivo y generará cosas positivas.