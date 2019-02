Estrella Morente llega el 4 de mayo a Roquetas con su nueva gira ‘Copla’

La artista Estrella Morente que acaba de lanzar Copla un proyecto de 12 canciones que arrancó con su padre, Enrique Morente, y que publica como un “abrazo” de su progenitor hacia la “música”, ha incluido en su nueva gira a Roquetas de Mar, donde el 4 de mayo actuará en su Auditorio.

“Mi música cada vez tiene menos bandera, menos patria y menos himno. Mi música viene del corazón y de los sentimientos”, subraya la artista, que defiende que esto es lo que le ha “inculcado” su padre, fallecido en 2010.

Enrique Morente no pudo ver terminado este trabajo, del que tomó el testigo Isidro Muñoz, que quedó como “capitán” de este disco. Según la artista, para su padre era “interesante” volver al sonido popular, una copla que tuviera “sentido” y que no fuera “excesivamente dramática”. “Esa ha sido la vinculación más importante. A pesar de no estar, queda su amor hacia la música y su desprecio al arte elevado al cubo. Le gustaba la gente natural”, dice.

La cantante hace referencia a algunas figuras de la copla que le han marcado desde siempre, entre las que resalta la de Imperio Argentina, aunque también cita a Rocío Jurado o Marifé de Triana porque, según subraya la granadina, admira a las mujeres “que han sabido expresarse y contar su propia vida”.

En palabras de Morente, “la copla siempre ha sido una tragedia, un resumen del amor, de una derrota o un desamor”. Lejos de ser “triste”, afirma que muestra “pasión” y “color” y que tiene la capacidad de “contar una novela en tres minutos”.