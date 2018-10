Expresiones reunirá a sus cantantes de cuatro décadas en una gala homenaje

Casi 45 años de vida profesional, más de veinte cantantes, una treintena de músicos. La Orquesta Expresiones representa un pedazo de historia de la música en Almería de las últimas cinco décadas y, con motivo de su retirada en 2016 y en una iniciativa impulsada por Paqui Gutiérrez, la cantante que más años ha estado en la formación, recibirá una Gala Homenaje el próximo 30 de noviembre, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, en el marco del 'Otoño Cultural'.

El concejal responsable del Área, Carlos Sánchez, acompañado por la propia Gutiérrez y por Pedro Piñero, uno de los fundadores de la formación, presentaron una gala "en la que participarán muchos de los más de 20 cantantes y de los más de 30 músicos que ha tenido la formación, muchos de ellos viniendo expresamente de Bilbao, Valencia, Alicante, Mallorca. Un sinfín de sorpresas para una noche que nos servirá para recordar un pedazo de la historia musical de Almería y darles el homenaje y el cariño que merecen", dijo.

Por su parte, Paqui Gutiérrez explicó que "la idea llevaba mucho tiempo en mi cabeza", pero que fue "a raíz del fallecimiento de José Antonio Estrada cuando reuní las fuerzas para empezar a coordinar todo. Será una jornada presentada por Maravillas, otra de las cantantes de la Orquesta, habrá proyecciones, voces en off, vídeos, pósters. Siempre fuimos una familia y ha sido un placer encontrar la colaboración más absoluta por parte del Ayuntamiento y su Área de Cultura".

Por último, Pedro Piñero, uno de los fundadores de Orquesta Expresiones, reconocía que "estábamos ya bastante desconectados de la música cuando Paqui nos propuso esta idea. Desde el primer momento le dijimos que si estaba hecho de manera digna, estábamos a su disposición. Es un placer ver la implicación de tanta gente y de todas las épocas, porque eso significa que guardan un buen recuerdo de la Orquesta".

Para terminar la presentación, se proyectó un vídeo grabado por David Bisbal desde Time Square en Nueva York, en el que animaba a los almerienses a acudir al concierto, además de mandar su cariño a todos sus viejos compañeros. "Espero que la gente se dé cita en este homenaje, hacía tiempo que sabía que no podía estar pero siempre estoy. Desde el inicio de mi carrera he hablado de ellos allá donde me he encontrado, ya sea Nueva York, Argentina, Chile, México donde haga falta. Porque todo lo que sé lo aprendí en mi orquesta, gracias a ellos pude estar preparado para todas las oportunidades que se me han aparecido después"-

En el vídeo, Bisbal avanza que "os he grabado un pequeño vídeo grabado con mi compañero José Zapata, que hacía muchísimo tiempo que no cantaba con él. Lo invité a uno de mis conciertos y grabamos un vídeo para este concierto homenaje del próximo día 30. Espero que os guste. Os quiero muchísimo. Aquí los máximos protagonistas no somos nosotros, somos parte importante de la orquesta, pero los más importantes sin ninguna duda son Pedro, Rafa, Pepe y Paco, sus fundadores. Un beso muy fuerte para ellos".

Las entradas estarán disponibles esta misma semana, con un precio de ocho euros para el patio de butacas y de cinco euros para la zona del anfiteatro. Tanto en la taquilla municipal del Apolo, como en www.almeriaculturaentradas.es.