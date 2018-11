FICAL crece en actividades para sumergir a la provincia en el cine

La XVII edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) que convertirá la provincia en el epicentro nacional de la industria cinematográfica durante ocho días se presentó ayer en Diputación. FICAL, que se celebra del 17 al 24 de noviembre, crece, un año más, en participación, minutos de proyección, actividades y también en días de celebración.

El Patio de Luces de la Diputación acogió la puesta en escena de este importante certamen que inundará de ambiente cinematográfico toda la provincia gracias a las más de 100 actividades que se celebrarán este año en diferentes puntos de la provincia. El presidente de Diputación, Gabriel Amat, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, y el director de la XVII edición, David Carrón, desgranaron una programación equilibrada y muy completa.

La apuesta de Diputación por la ópera prima y el cortometraje ha consagrado al Festival como referente nacional e internacional del cine para actores, directores y productores de la industria cinematográfica. Su relevancia para el cine más emergente ha quedado más que demostrada con los más de 2.400 cortometrajes que han llegado desde los cinco continentes para el Certamen Internacional y los 102 largos inscritos en el Concurso Nacional de Ópera Prima.

Más de 3.000 minutos de cine distribuido entre seis Óperas Primas, 39 Cortometrajes, siete producciones audiovisuales del Concurso Nacional de Cortos Postales de Correos, los estrenos y preestrenos de dos cintas y una sección informativa para todos los públicos.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, destacó la evolución del Festival. "Estamos orgullosos de haber conseguido que el Festival crezca de forma exponencial y que cada día sea más fuerte, tenga más categoría y solera. Hemos logrado colocar FICAL en el mapa de los grandes festivales de todo el país".

Asimismo, subrayó que la evolución y transformación del Festival ha sido el resultado de mucho trabajo y de las ganas de aprender de los mejores profesionales por parte del equipo de Gobierno. "Nos lanzamos a trabajar con ese objetivo y buscamos a los profesionales más adecuados para que nos ayudaran a conseguirlo. Hoy sabemos mucho más que hace ocho años, pero vamos a seguir trabajando para que Almería brille con luz propia en todo el mundo".

Por su parte, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, manifestó que "el Ayuntamiento de la capital vuelve a estar al lado de Diputación en la promoción del cine y por eso hemos aportado 50.000 euros para la edición 2018. Además, pondremos al servicio de FICAL recursos propios, entre otros, cesión del Auditorio Maestro Padilla para las galas de inauguración y clausura, colaboración en los concursos 'Gallo Pedro' y 'Miradas de Adolescentes', el acceso gratuito durante el festival a la Casa del Cine, y sumaremos la estrella de Luis Tosar al Paseo de la Fama de Almería".

Es un apoyo decidido del Ayuntamiento a FICAL desde el convencimiento, como afirma Ramón Fernández-Pacheco, de que "somos una ciudad muy cinematográfica, y entre todos hemos conseguido volver a situar el cine como uno de los valores de referencia de Almería. Y prueba de ello son los rodajes durante 2018 de grandes producciones internacionales, entre otras, las películas Wonder Woman: 1984 y TheRhythm Section, y las series Bounty Hunters de Sky One, Hanna, de NBC y Amazon TV, y Los Nuestros 2 de Tele 5".

El diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, subrayó los grandes momentos que vivirá el Festival en su XVII edición. "El punto de partida lo tendremos el próximo sábado 17 con la Gala de Inauguración que presentará la actriz Llum Barrera y en la que entregaremos algunos de los galardones más importantes del Festival como el Premio Almería Tierra de Cine a Luis Tosar o el Premio Filming que recaerá en la Serie 'Los Nuestros 2'".

"Otro de los grandes momentos del Festival, llegará el miércoles 21 con la Gala del Audiovisual Almeriense que patrocina Cosentino y que reconoce la labor de los almerienses implicados en la industria cinematográfica como al premio ASFAAN que recaerá este año en Juan Gabriel García. Esta Gala, de marcado sabor almeriense, será conducida por la periodista Marta Rodríguez y contará con la música en directo de Zarrita y las actuaciones de Paco Calavera y Pepe Céspedes" concluyó Rodríguez quien desveló que por tercer año consecutivo, la presentadora de la Gala de Clausura será Cayetana Guillén Cuervo.

Por último, el director de FICAL resaltó algunos detalles de la "completa y equilibrada" programación. "FICAL tiene un aspecto industrial y vamos a unir a la industria de esta tierra de rodajes con la industria nacional y almeriense. Queremos que la XVII edición sea un embrión para nuevos proyectos cinematográficos".

Carrón destacó entre la programación más 'sibarita' para los cinéfilos las actividades para revisitar y recordar a grandes cineastas como John Casavettes a través del libro de Juan Francisco Montero, o a Carlos Saura con la programación de su cine en el Ciclo 'Europeos en Almería'. Destacó el guiño en Ópera Prima al cine más experimental. "Hemos pensado en que Almería se convierta en una gran alfombra roja para los profesionales y estrellas del cine".

El cine almeriense va a tener un gran peso dentro de la programación. Y es que, a los cinco cortometrajes almerienses que forman parte del Certamen Internacional hay que sumar los dos trabajos que se presentarán en las sesiones informativas dirigidos por almerienses: Marisa en los Bosques, de Antonio Morales y Try de Ángel Haro.

Por otro lado, el director destacó la selección de profesionales como Kike Maíllo o Fernando León de Aranoa que permitirán formar a los cineastas emergentes.

La XVII edición de FICAL cuenta con el apoyo de decidido del Ayuntamiento de Almería y de entidades como RTVE, Loterías y Apuestas del Estado, Fundación Bancaria 'La Caixa', Movistar+, Correos, World2meet, B the Travel Brand y Cosentino.