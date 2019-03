El Faro roquetero acoge hasta el día 30 una muestra de cerámica creativa y arte floral

El Faro de Roquetas de Mar acoge una exposición de cerámica creativa y arte floral en conmemoración al Día de la Mujer. La iniciativa cuenta con diversas piezas, creadas por María Nieves Gómez y María del Mar Cruz, vecinas del municipio, en la que el papel de la mujer en la sociedad siempre es el protagonista. A la apertura de la presentación, que estará abierta al público hasta el día 30 de marzo, acudió la concejal de Cultura, María Dolores Ortega.

“Inauguramos la presente exposición de dos mujeres, de dos artistas de nuestro municipio, Mari Nieves y María del Mar, y la verdad que nunca ha estado el faro más bonito. Estoy encantadísima de ver tanto arte de mujer ya que precisamente quisimos que coincidieran ellas en estos momentos que conmemoramos el Día de la Mujer; y, aunque esta fecha debería de ser todos los días del año, la hemos elegido porque son las más reivindicativas. El arte de la mujer a flor de piel, nunca mejor dicho, en barro y en arte floral”, asegura la edil.

La exposición podrá ser visitada por todo aquel que esté interesado. “Invito a todos los roqueteros y a toda la gente que venga a visitar nuestro municipio a que se pase por el Faro, porque nunca lo van a encontrar más decorado y con mayor sensibilidad que ahora”, avala Ortega.

Todas las obras de cerámica están elaboradas con barro de todo tipo, barro blanco, negro rojo, gres, con arte floral. “Es una mezcla perfecta, tierra y planta. Nosotras estamos muy conectadas y a la hora de trabajar hacemos un binomio perfecto”, afirma Mari Nieves Gómez.

Las artistas destacan lo victoriosas que se sienten por ver expuestas sus obras creadas con tanto empeño, dedicación y cariño. “Se llama Mujer porque está claro que las mujeres somos importantes en este mundo y mucho más de lo que nos lo quieren hacer ver, por eso, desde el respeto y el amor que le tenemos a todo hemos hecho la exposición con este nombre, que nos hace sentir muy orgullosas”, sostiene la ceramista.

Por su parte, la floristera, dentro de su ámbito y sus centros, destaca el centro natural. “Queda muy bonito y diferente. Para que perdure el resto de troncos y centros que he creado han sido de flor preservada que no se estropean y también he usado madera”, considera María del Mar Cruz.